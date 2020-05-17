"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

انطلق الدوري الألماني بنتائج مثيرة واهداف غزيرة واحتفالات مشروطة وبغياب الجماهير طبعا، فيما نال حكيم زياش تتويجا فرديا جديدا، هذا واكثر في هذا المقال.

عاصغة صفراء!

دورتموند يكتسح جاره شالكه في ديربي الرور بعد عودة منافسات الدوري الألماني. المزيد.

مساهمة جزائرية

بن سبعيني يساهم في فوز مونشنغلادباخ على فرانكفورت. المزيد.

بايرن اليوم

موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين في بث مباشر. المزيد.

زياش الأفضل

تـُوج النجم المغربي بجائزة أفضل لاعب في آياكس الهولندي للموسم الثالث على التوالي. المزيد.

ضربة معلم

اعتبر جورجيو كييليني أن عرقلة سيرخيو راموس للمصري محمد صلاح في نهائي أبطال أوروبا 2018، كانت "ضربة معلم". المزيد.

#رمضان معنا غير 😎

إليكم جدول المباريات المباشرة المتبقية لهذه الجولة حصريا على قنواتنا!#خلك_في_البيت ولا تفوت متعة مباريات الدوري الألماني مباشرة على beINSPORTS 📺#beINBundesliga #beINSPORTS#الدوري_الألماني pic.twitter.com/hrbseR1LaL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2020

💡 اختبار المعلومات

تحدي المعلومات بين أحمد سعد أمان وحميد لبراوي!!#مساء_الرياضة pic.twitter.com/TnNEb16OLd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2020

حدث اليوم

في ١٧ مايو ٢٠٠٦ تغلب برشلونة على ارسنال ٢-١ ليحرز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



هل تعلم

أن الباراغواياني اسينسيو اريكو (اندبندنتي) والأرجنتيني انخل لابرونا (ريفر بلايت) هما الهدافان التاريخيان للدوري الأرجنتيني برصيد ٢٩٣ هدفا لكل منهما.

اريكو توفي عام ١٩٧٧ عن عمر ٦٢ عاما فيما توفي لابرونا عن عمر ٦٤ عاما عام ١٩٨٣.