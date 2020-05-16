"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

بلجيكا تعلن انهاء الموسم وتتويج بروج، فيما إيطاليا تبدو في وضع غير حاسم رغم الإيجابيات شكلا أما ألمانيا فتطلق عودة البوندسليغا اليوم. هذا واخبار اخرى في الشريط التالي.

موعد حفل الفيفا

حفل الجوائز السنوية للفيفا لن يقام في 21 سبتمبر. المزيد.

غموض في ايطاليا

تبدو أندية كرة القدم الإيطالية موحدة ظاهريا ومنقسمة فعليا، وسط غموض يهدد الموعد المبدئي الذي تم الاتفاق عليه. المزيد.

اين تشاهدون الدوري الألماني؟

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وشالكه وجدول مباريات الدوري الألماني. المزيد.

انهاء الدوري البلجيكي

لحق الدوري البلجيكي لكرة القدم بنظيريه الهولندي والفرنسي. المزيد.

ميسي ولاوتارو.. ماذا هنالك؟

أشاد الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني لكرة القدم مجدداً بمواصفات مواطنه المهاجم لاوتارو مارتينيز. المزيد.

⚽ لماذا ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه هو الأكثر شراسة في الدوري الألماني؟

إليكم القصة كاملة 🏞️#Allo_beIN#الدوري_الألماني #بوروسيا_دورتموند #شالكه pic.twitter.com/EbiazKmzNz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 15, 2020

نعيدكم لمباراة بوروسيا دورتموند وشالكة من الدوري الألماني.

شاهدوا واستمتعوا 🎼😀#Allo_beIN#الدوري_الألماني pic.twitter.com/suwyPleXPg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 15, 2020

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في مثل هذا اليوم

في ١٦ مايو ١٩٧٥ تغلب الملاكم الأميركي علي محمد علي على منافسه ومواطنه رون لايلي على اللقب العالمي للوزن الثقيل في مباراة شرسة من ١١ جولة حسمها علي بالضربة القاضية الفنية.

وهذه كانت المرة الوحيد التي نافس فيها لايلي على اللقب وجرى النزال في نيفادا في لاس فيغاس وبث مباشرة على الهواء.

هل تعلم

أن جان بيار بابان هو الهداف المطلق للدوري الفرنسي لحينه برصيد ١٥٦ هدفا سجلها في ٨ مواسم مع فريقين هما مرسيليا وبوردو، وخلال ٢٧٠ مباراة.

اللاعب الأقرب له حاليا وما زال ناشطا هو ادينسون كافاني مهاجم سان جيرمان برصيد ١٣٨ هدفا في ٢٠٠ مباراة و٧ مواسم.