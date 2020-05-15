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الدوري الألماني
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"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

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تشجيعاً على البقاء في المنزل والتزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تمنحك beIN فرصة استثمار وقتك على أكمل وجه من خلال بعض الفقرات المتنوعة التي نرجو أن تنال إعجابك.

beIN SPORTS

اخبار جديدة ايجابية تأتي من إنكلترا حيث تتجه الأمور نحو الاستئناف للبطولة وكذلك في إيطاليا حيث البوادر الإيجابية، وأحداث أخرى عديدة في هذا الشريط.

 

الدوري الإنكليزي .. عودة قريبة

الحكومة البريطانية منفتحة للسماح بعودة آمنة للدوري الإنكليزي الممتاز انطلاقاً من الشهر المقبل. المزيد.

 

..والإيطالي أيضا

ثقة إيطالية راسخة بعودة النشاط في 13 يونيو المقبل. المزيد.

 

بوندسليغا يتبنى القانون الجديد

رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني تسمح للأندية بإجراء خمسة تبديلات. المزيد.

 

هل تتأجل أمم أفريقيا؟

مستقبل كأس أمم إفريقيا 2021 على المحك بسبب كورونا. المزيد.

 

كيف سيحتفل لايبزيغ عند التسجيل؟

أكد يوليان ناغلسمان مدرب نادي لايبزيغ الألماني، أن فريقه يعمل على طريقة للاحتفال بعد تسجيل الأهداف. المزيد.

 

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تحدي المعلومات بين الكابتن كريم العلمي وعادل الشطي!!

 

 

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في مثل هذا اليوم

في ١٥ مايو ١٩٨٥ توج ايفرتون الإنكليزي بكأس الكؤوس الأوروبية بنسختها الـ٢٥ بفوزه في المباراة النهائية على رابيد فيينا النمساوي ٣-١ في مدينة روتردام الهولندية.

في ١٥ مايو ٢٠٠٢ تغلب ريال مدريد على الإسباني على باير ليفركوزن الألماني ٢-١ في غلاسكو ليحرز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

هل تعلم

أن العدد الأكبر من الأهداف في مباراة من سلسلة مواجهات هولندا وألمانيا التاريخية الطاحنة كان ١٠ في لقاء جرى في ٢٤ مارس ١٩١٢ وانتهى بالتعادل ٥-٥.

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