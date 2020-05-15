"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

اخبار جديدة ايجابية تأتي من إنكلترا حيث تتجه الأمور نحو الاستئناف للبطولة وكذلك في إيطاليا حيث البوادر الإيجابية، وأحداث أخرى عديدة في هذا الشريط.
الدوري الإنكليزي .. عودة قريبة
الحكومة البريطانية منفتحة للسماح بعودة آمنة للدوري الإنكليزي الممتاز انطلاقاً من الشهر المقبل. المزيد.
..والإيطالي أيضا
ثقة إيطالية راسخة بعودة النشاط في 13 يونيو المقبل. المزيد.
بوندسليغا يتبنى القانون الجديد
رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني تسمح للأندية بإجراء خمسة تبديلات. المزيد.
هل تتأجل أمم أفريقيا؟
مستقبل كأس أمم إفريقيا 2021 على المحك بسبب كورونا. المزيد.
كيف سيحتفل لايبزيغ عند التسجيل؟
أكد يوليان ناغلسمان مدرب نادي لايبزيغ الألماني، أن فريقه يعمل على طريقة للاحتفال بعد تسجيل الأهداف. المزيد.
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تحدي المعلومات بين الكابتن كريم العلمي وعادل الشطي!!
💡 اختبار المعلومات— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2020
تحدي المعلومات بين الكابتن كريم العلمي وعادل الشطي!!#مساء_الرياضة #عادل_الشطي #كريم_العلمي@areej_sleem pic.twitter.com/xZDimxfIcZ
أهم الإنجازات العربية في كأس العالم للأندية بالإضافة لتغطية برامجية متنوعة عن الدوري الألماني والأخبار الرياضية والمزيد!
#رمضان معنا غير 😎— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2020
أهم الإنجازات العربية في كأس العالم للأندية بالإضافة لتغطية برامجية متنوعة عن الدوري الألماني والأخبار الرياضية والمزيد!#خلك_في_البيت ولا تفوت المتعة دائما على HD1 📺 pic.twitter.com/lBhElopwYX
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أجمل 4 مباريات في الدوري الألماني موسم 2019-20 💥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2020
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في مثل هذا اليوم
في ١٥ مايو ١٩٨٥ توج ايفرتون الإنكليزي بكأس الكؤوس الأوروبية بنسختها الـ٢٥ بفوزه في المباراة النهائية على رابيد فيينا النمساوي ٣-١ في مدينة روتردام الهولندية.
في ١٥ مايو ٢٠٠٢ تغلب ريال مدريد على الإسباني على باير ليفركوزن الألماني ٢-١ في غلاسكو ليحرز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
هل تعلم
أن العدد الأكبر من الأهداف في مباراة من سلسلة مواجهات هولندا وألمانيا التاريخية الطاحنة كان ١٠ في لقاء جرى في ٢٤ مارس ١٩١٢ وانتهى بالتعادل ٥-٥.