"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ألمانيا حيث ستنبض الملاعب مجددا على إيقاع المستديرة في منتصف الشهر الجاري، لا يزال وباء كورونا يضرب هنا وهناك، ففي إيطاليا أعلن فيورنتينا عن إصابة ثلاثة من لاعبيه وكذلك الأمر في نادي فلامينغو البرازيلي، أما في إسبانيا فقد أكد رئيس رابطة الدوري لقنواتنا أن موسم الليغا سيستكمل حتى النهاية. المزيد في السطور التالية.

الليغا ستُستكمل

في مقابلة حصرية مباشرة مع beIN SPORTS، أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن موسم الليغا سيستكمل حتى النهاية رافضا وضع تاريخ محدد للاستئناف لكنه أكد أن الحد الأقصى سيكون ٢٨ يونيو. المزيد

ألمانيا ستنبض على إيقاع المستديرة!

وفي ألمانيا، أكدت رابطة الدوري أن البوندسليغا ستستأنف نشاطها السبت 16 أيار/مايو الحالي بدون جمهور بإقامة المرحلة السادسة والعشرين التي تشهد على الخصوص دربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه. المزيد

فيورنتينا يعلن إصابة ثلاثة لاعبين

وفي خبر محزن من إيطاليا، قال نادي فيورنتينا إن ثلاثة من لاعبيه وثلاثة من العاملين مع الجهاز الفني أصيبوا بفيروس كورونا! المزيد

فحوص إيجابية في فلامنغو

أما في البرازيل، فجاءت الأخبار سلبية بعد إعلان نادي فلامنغو أن نتائج فحوص ثلاثة من لاعبيه جاءت إيجابية لفيروس كورونا. المزيد

مبابي هداف الليغ 1

وفي فرنسا، أعلنت رابطة الدوري الفرنسي منح كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان المتوج بلقب الدوري المحلي، لقب هداف البطولة في موسم 2019-2020 رسميا. المزيد

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في مثل هذا اليوم 8 مايو

في مثل هذا اليوم من العام 1996، فاز باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس الكؤوس الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه في المباراة النهائية على رابيد فيينا النمساوي بهدف دون مقابل.

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