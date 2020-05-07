"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

تصدر خبر عودة الدوري الألماني لكرة القدم في منتصف مايو الواجهة في عالم المستديرة رغم أن المباريات ستجري بغياب الجماهير، لتصبح البوندسليغا أو بطولة وطنية كبرى في أوروبا تستأنف منافسات اللعبة، في حين رفع خبر شفاء نجم يوفنتوس باولو ديبالا من كورونا معنويات المصابين وعشاق السيدة العجوز.. المزيد من العناوين الهامة تجدونها في السطور التالية:

عودة البوندسليغا!



أولى الأخبار الإجابية تأتينا من ألمانيا حيث منحت السلطات السياسية الضوء الأخضر لاستئناف دوري كرة القدم في النصف الثاني من أيار/مايو الحالي من دون جمهور، بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد. المزيد

وفي وقت لاحق حددت رابطة الدوري تاريخ 15 أيار/مايو موعداً لاستئناف المنافسات من دون جمهور. المزيد

ديبالا يهزم كورونا

وفي خبر سار، أنهى الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس معاناة دامت لنحو شهر ونصف شهر مع فيروس كورونا، مع تأكيد ناديه أن نتائج الفحوص الأخيرة التي أجراها جاءت سلبية. المزيد

استحالة تحديد موعد استئناف الكالتشو؟

وفي إيطاليا أيضاً، أعلن وزير الرياضةفينتشنزو سبادافورا أنه يستحيل تحديد موعد استئناف منافسات الدوري الإيطاليفي وقت تواصل البلاد التصدي لفيروس كورونا. المزيد

لاعبو برشلونة والريال يخضعون لفحوص "كوفيد-19"

باشر لاعبو ناديي ريال مدريد وبرشلونة إجراء فحوص الكشف عن فيروس "كوفيد-19"، في إطار استعدادات الأندية لمعاودة التمارين الفردية بعد اقتراح رابطة الدوري استئناف الموسم الشهر المقبل. المزيد

بلجيكا تعلق المنافسات حتى 31 يوليو



أعلنت الحكومة البلجيكية تعليق منافسات جميع الأنشطة الرياضية بما فيها كرة القدم حتى 31 تموز/يوليو. المزيد



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في عيد ميلاده، اختر أجمل مباراة لداني ألفيش في دوري الأبطال لتشاهدها من جديد غداً الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة!

في عيد ميلاده، اختر أجمل مباراة لداني ألفيش @DaniAlvesD2 في دوري الأبطال لتشاهدها من جديد غداً الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة!#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 5, 2020

في مثل هذا اليوم 7 مايو

في مثل هذا اليوم من العام 2003 اكتسح نادي آرسنال ضيفه ساوثهامبتون 6-1 ليستهل بذلك الفوز سلسلة من 49 مباراة دون خسارة في الدوري الإنكليزي انتهت في 24 تشرين الأول/أكتوبر بالخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل.

هل تعلم؟

يعود الفضل في ابتكار لعبة الكرة الطائرة إلى الأميركي ويليام جورج مورغان، في العام 1895 في مدينة هوليوك، ماساتشوستس حيث أُطلق عليها في البداية اسم "مينتونيت" وأخذت بعض خصائصها من البادمنتون والتنس وكرة اليد، واستمرت هذه الرياضة بالتطوّر حتى أصبحت في الآونة الأخيرة واحدة من أكثر خمس رياضات دولية انتشاراً على مستوى العالم.

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