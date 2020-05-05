"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

أنباء سارة تأتي من أوروبا وأخرى غير مشجعة، وجميعها يرتبط بالعودة لاستئناف الأنشطة التي قادت رونالدو إلى إيطاليا.

برشلونة يباشر إجراء فحوصات كورونا



نادي برشلونة سيباشر اليوم إجراء فحوصات كشف فيروس "كوفيد-19" للاعبيه، مع عودتهم إلى التمارين الفردية في إطار استعدادات الأندية لاستئناف الدوري المحلي لكرة القدم الشهر المقبل بموجب اقتراح للرابطة. المزيد

إقتراح لتقصير المباريات في إنكلترا

وفي إنكلترا، تطرقت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنكليزي إلى إمكانية تقصير وقت المباريات في حال استئناف النشاط الكروي هذا الصيف في ظل استمرار انتشار وباء كورونا. المزيد

الأهلي يواجه تحدياته في زمن كورونا



إلى مصر، وتحديداً نادي الأهلي حيث أربكت جائحة فيروس كورونا المستجد حساباته بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري المصري، ويتأهب للمنافسة بقوة على الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. المزيد

لاعب على قيد الحياة بعد 4 أعوام على إعلان وفاته!

وبعيداً عن كورونا، استفاق نادي شالكه الألماني على خبر العثور على لاعبه السابق هيانيك كامبا على قيد الحياة وذلك بعد أكثر من أربعة أعوام على إعلان وفاته بحادث سير في بلاده جمهورية الكونغو الديمقراطية! كيف ذلك؟ المزيد

الإنجاز التاريخي الأبرز لكرة القدم الفلسطينية، التتويج بكأس التحدي الاسيوي 2014. الفوز التاريخي لمنتخب الأرز اللبناني على عملاق آسيا منتخب كوريا الجنوبية تتابعونه اليوم على HD1.

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الإنجاز التاريخي الأبرز لكرة القدم الفلسطينية، التتويج بكأس التحدي الاسيوي 2014.

الفوز التاريخي لمنتخب الأرز اللبناني على عملاق آسيا منتخب كوريا الجنوبية

تتابعونه اليوم على HD1.#beINHISTORY#beINSPORTS pic.twitter.com/dOL50qJMaO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 5, 2020

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في عيد ميلاده، اختر أجمل مباراة لداني ألفيش في دوري الأبطال لتشاهدها من جديد غداً الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة!

في عيد ميلاده، اختر أجمل مباراة لداني ألفيش @DaniAlvesD2 في دوري الأبطال لتشاهدها من جديد غداً الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة!#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 5, 2020

في مثل هذا اليوم 6 مايو

توّج نادي فيردر بريمن الألماني بلقب كأس الكؤوس الأوروبية في مثل هذا اليوم من العام 1992 بفوزه في النهائي على موناكو الفرنسي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة.

هل تعلم؟

المدافع الدولي الفرنسي ليليان تورام أحرز هدفين فقط في 142 مباراة مع الديوك، وكانا الأهم في مسيرته، إذا قادا فرنسا لتحوّل تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز 2-1 وبلوغ المباراة النهائية لكأس العالم 1998 التي توجت بها فرنسا على حساب البرازيل بالفوز عليها بثلاثية نظيفة.