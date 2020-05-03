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"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

تشجيعاً على البقاء في المنزل والتزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تمنحك beIN فرصة استثمار وقتك على أكمل وجه من خلال بعض الفقرات المتنوعة التي نرجو أن تنال إعجابك.

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نستهل شريطنا الإخباري اليوم من إيطاليا، حيث أعطت الحكومة الإذن لأنديتها المحلية من أجل معاودة التدريبات بدءاً من يوم الإثنين المقبل. المزيد 

وفي إيطاليا أيضاً، يبدو أن نادي يوفنتوس يتطلع للإبقاء على باولو ديبالا "لأطول فترة ممكنة" وغونزالو هيغوين لموسم 2020-2021، في حين أن جورجيو كيليني وجينلويجي بوفون على طريق التجديد. المزيد

وفي ألمانيا، قدّم وزير الداخلية والرياضةهورست سيهوفر دعمه لاستئناف الدوري الألماني على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد. المزيد 

إلى ذلك، نُقل رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب وقد خضع لعملية جراحية ناجحة. المزيد

 

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في مثل هذا اليوم 4 مايو

أحرز أرسنال الإنكليزي لقب كأس الكؤوس الأوروبية، المسابقة التي لم تعد موجودة في يومنا هذا، بفوزه على روما الإيطالي بهدف نظيف في المباراة التي جرت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

هل تعلم

أن الدولي الألماني السابق ستيفان ايفنبرغ يحمل أسوأ سجل سلوكي في تاريخ الدوري الألماني إذ تلقى في مسيرته ١٢١ بطاقة منها ١١٤ بطاقة صفراء، و٧ بطاقات حمراء منها ثلاث مباشرة.

ومع هذا فهو ليس الأكثر طردا في الدوري إذ يحمل هذا السجل السلبي المدافعان الشهيران السابق ينس نوفوتني والحالي البرازيلي لويس غوستافو إذ طرد كل منهما ٨ مرات.

 
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