"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

في مثل هذا اليوم 4 مايو

أحرز أرسنال الإنكليزي لقب كأس الكؤوس الأوروبية، المسابقة التي لم تعد موجودة في يومنا هذا، بفوزه على روما الإيطالي بهدف نظيف في المباراة التي جرت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

هل تعلم

أن الدولي الألماني السابق ستيفان ايفنبرغ يحمل أسوأ سجل سلوكي في تاريخ الدوري الألماني إذ تلقى في مسيرته ١٢١ بطاقة منها ١١٤ بطاقة صفراء، و٧ بطاقات حمراء منها ثلاث مباشرة.

ومع هذا فهو ليس الأكثر طردا في الدوري إذ يحمل هذا السجل السلبي المدافعان الشهيران السابق ينس نوفوتني والحالي البرازيلي لويس غوستافو إذ طرد كل منهما ٨ مرات.