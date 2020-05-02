"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

جائحة كورونا عصفت وتعصف في المستقبل، حيث أن تعديل انطلاق الموسم الأوروبي فكرة بدأت تتبلور. أما ميسي فمجددا مادة جدال دسمة. هذا والمزيد في الشريط أدناه.

تغيير انطلاق موعد الدوريات

تحدث فيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن إمكانية بحث تغيير موعد انطلاق الموسم في أوروبا. المزيد.

قميص برشلونة الجديد

صور مسربة عن اللباس الجديد للفريق الكاتالوني. المزيد.

نيمار أفضل لاعب؟

"أعتقد أنه يملك الفرصة للتفوق على ميسي وكريستيانو رونالدو".. هذا رأي أوناي ايمري بنيمار. المزيد.

ميسي ليس موهوبا

رأي غريب أدلى به مدرب توتنهام السايق تيم شيروود. المزيد.

فيوري سيلاكم حتى يهرم!

الملاكم البريطاني الشهير تايسون فيوري لن يعتزل كما قال سابقا. المزيد.

في مثل هذا اليوم

في الثالث من مايو ٢٠١٥ توّج تشيلسي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الرابعة بنسخته الحديثة (منذ ١٩٩٢) والخامسة عموما بفوزه على كريستال بالاس ١-٠ محققا لقبه الأول منذ عام ٢٠١٠ وقتذاك.

وعاد تشيلسي واحتفظ بلقبه الموسم التالي وكان هذا التتويج الأخير له حتى اليوم.

هل تعلم

أكبر انتصار لبرشلونة على أرضه في الدوري الإسباني تحقق موسم ١٩٤٩-١٩٥٠ بنتيجة ١٠-١ على حساب خيمناستيكا دي تاراغونا وهو ناد عريق تأسس عام ١٨٨٦ ويلعب حاليا في الدرجة الثالثة الإسبانية.