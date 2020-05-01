"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

الأخبار الجيدة من قطر حيث تقدمت باستضافة كأس آسيا ٢٠٢٧، فيما على المقلب الألماني ضرب كورنا بكرة القدم مجدداً. هذا والمزيد في الشريط أدناه.

قطر لاستضافة آسيا ٢٠٢٧

تقدمت دولة قطر رسميا بملف ترشحها لطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027. المزيد.

الجميع يريد متابعة الموسم

أكدت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز مجدداً التزامها باستكمال الموسم المعلق حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. المزيد.

بايل يوجه بوصلته

أبدى الويلزي غاريث بايل، الجمعة، اهتمامه باللعب في الدوري الأميركي لكرة القدم، فيما لو ترك فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني. المزيد.

ميسي في إنتر؟

المساعد السابق للمدرب البرتغالي الملقب بـ"السبيشال وان" جوزيه مورينيو يؤكد بأنه يرى الأرجنتيني ليونيل ميسي في قادم المواسم في فريق إنتر ميلان الإيطالي. المزيد.

كورونا في كولن

أعلن نادي كولن الجمعة اصابة ثلاثة من أفراده بفيروس كورونا المستجد وسيضعهم بحجر صحي لمدة 14 يوماً. المزيد.

حدث في مثل هذا اليوم

في الثاني من مايو ٢٠١٦ توج ليستر سيتي بقيادة كلاوديو رانييري بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه مستفيدا من تعادل توتنهام هوتسبرز ٢-٢ مع تشيلسي في ستامفورد بريدج.

وجمع ليستر في ذلك الموسم 81 نقطة أمام ارسنال الثاني ٧١ نقطة.

هل تعلم

أن أسرع هدف في تاريخ البوندسليغا مسجل باسم لاعبين هما كيفن فولند وكريم بلعربي بعد تسع ثوان فقط.

هدف فولند جاء في مرمى بايرن ميونيخ لصالح هوفنهايم في موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ ضمن الجولة الثانية.

أما هدف بلعربي فسجل في اقتتاح موسم ٢٠١٤-٢٠١٥ لصالح باير ليفركوزن خلال فوزه على بوروسيا دورتموند ٢-٠.