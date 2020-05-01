"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

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تشجيعاً على البقاء في المنزل والتزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تمنحك beIN فرصة استثمار وقتك على أكمل وجه من خلال بعض الفقرات المتنوعة التي نرجو أن تنال إعجابك.

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الأخبار الساخنة من فرنسا حيث تم تتويج البطل فيما تبدو المحاكم ملجأ للفرق غير المستفيدة من قرار انهاء الدوري. هذا والمزيد في الشريط أدناه.

ليون سيقاضي؟ ⬇️

ينوي ليون اتخاذ "إجراءات عديدة" ضد قرار الرابطة الفرنسية لكرة القدم بإنهاء موسم الـ"ليغ 1". ⬅️ المزيد.

 

سان جيرمان بطلا ⬇️

إنهاء الدوري الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان بطلاً ومحاكم في الأفق. ⬅️ المزيد.

 

الألماني على طريق العودة؟ ⬇️

الدوري الالماني باشر بإجراء الفحوصات للاعبيه والاسباني على خطاه. ⬅️ المزيد.

 

الترتيب النهائي للدوري الفرنسي ⬇️

حدد مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس الترتيب النهائي لموسم 2019-2020 الذي توقف نهائيا. ⬅️ المزيد.

 

هل يتم الغاء الدوري الإيطالي؟ ⬇️

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس أنها ستخضع لقرار السلطات. ⬅️ المزيد.

 

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حدث في مثل هذا اليوم

ليونيل ميسي سجل هدفه الأول في الدوري الإسباني مع برشلونة في تاريخ ١ مايو ٢٠٠٥ في مواجهة الباسيتي من خلال تمريرة حاسمة من رونالدينيو، وكان وقتها أصغر لاعب في الفريق يسجل في الليغا.

هل تعلم

في موسم ٢٠١١-٢٠١٢ سجل ليونيل ميسي ٧٣ هدفا لصالح برشلونة ليصبح أكثر من يسجل في موسم واحد متخطيا غيرد مولر الذي سجل ٦٧ هدفا موسم ١٩٧٢-١٩٧٣.

توزعت أهداف ميسي بين ٥٠ في الدوري و٣ في الكأس و١٤ في دوري الأبطال و٦ أهداف في مباريات مختلفة مثل كأس الرابطة.

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