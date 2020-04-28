"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

وتتواصل جولتنا اليومية مع أهم الأخبار وأبرز الأحداث واللقطات الرياضية والتي تأتيكم صباح كل يوم تشجيعاً لكم على البقاء في منازلكم، وإليكم فيما يلي أبرز وأهم الأخبار في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة.

قرار هام من الحكومة الفرنسية

وفي أحد أهم الأخبار التي ألقت بظلالها على الدوري الفرنسي لكرة القدم، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الثلاثاء أن الرياضات الاحترافية ومن ضمنها دوري كرة القدم لموسم 2019-2020، لا يمكن أن تستأنف نشاطها قبل أيلول/سبتمبر بسبب القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. للمزيد اضغط هنا

أولمبياد طوكيو لن يؤجل لما بعد 2021

سيُلغى أولمبياد طوكيو، المؤجل من 2020 إلى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحال عدم السيطرة على الجائحة العام المقبل، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة المنظمة الثلاثاء.

وفي مقابلة مع يومية "نيكان سبورتس"، قال يوشيرو موري إنه لا يمكن تأجيل الألعاب أبعد من 2021 إذا لم ينته الوباء "في هذه الحالة سيُلغى"، مشيراً إلى استحالة إرجائه مرة جديدة. للمزيد اضغط هنا

إيتو يتحدث عن "إرث الأسطورة ليونيل ميسي"

وبعيداً عن أخبار فيروس كورونا، قال صامويل إيتو إن زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي كان يُظهر دائماً إشارات على أنه كان متجهاً نحو العظمة منذ الأيام التي كان يلعب فيها بين فريق برشلونة B والفريق الأول. للمزيد اضغط هنا

حدث في مثل هذا اليوم

في التاسع والعشرين من نيسان/أبريل لعام 1970 ولد عملاق التنس الأميركي أندريه أغاسي وهو يعد أحد عمالقة التنس في عصره إذ فاز بثمانية ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بواقع 4 ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة ولقب في بطولة فرنسا المفتوحة بالإضافة للقب في بطولة ويمبلدون ولقبين في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

كما أنه توج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في أطلانطا عام 1996.

في التاسع والعشرين من نيسان-أبريل لعام 1992 سجل مهاجم المنتخب الإنكليزي البارز وأحد أهم نجومه على مدار تاريخه غاري لينكر هداف كأس العالم عام 1986، هدفه رقم 48 والأخير مع منتخب الأسود الثلاثة وكان في شباك منتخب دول الكومنولث (الاتحاد السوفياتي سابقاً) وعلى الرغم من أن لينكر كان بحاجة إلى هدف واحد فقط لمعادلة رقم بوبي تشارلتون الهداف التاريخي للمنتخب الإنكليزي وقتهاً، إلا أنه لعب 6 مباريات دولية أخرى بدون تسجيل أي هدف كما أنه أضاع ركلة جزاء أمام البرازيل في ويمبلي.

هل تعلم

يعد أسطورة ألعاب القوى الأميركي جيسي أوينز هو أحد المخلدين في التاريخ الأولمبي حيث أنه أول متسابق يتمكن من الفوز بأربع ميداليات ذهبية في دورة ألعاب أولمبية واحدة وحدث ذلك في أولمبياد برلين عام 1936.

وتمكن أوينز من الفوز بذهبية سباق 100 متر عدو و200 متر عدو إضافة إلى ذهبية 4 في 100 متر تتابع وأخيراً ذهبية الوثب الطويل ليحقق إنجازاً تاريخياً ونادراً.

أوينز توفي في الحادي والثلاثين من آذار-مارس عام 1980 عن 66 عاماً.

صوت الآن، أي مباراة ترغب بمشاهدتها؟

برأيك ماهي أجمل مباراة من #دوري_أبطال_أوروبا لعبت في شهر أبريل؟



المباراة الأكثر تصويتاً ستعرض في تمام الساعة ٠٠:٣٠ بتوقيت مكة المكرمة على HD1 📺#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2020

من هنا كانت البداية لليلة مظلمة للإسبان! هدف أصبح ماركة مسجلة للقناص الطائر روبن فان بيرسي

من هنا كانت البداية لليلة مظلمة للإسبان!



هدف أصبح ماركة مسجلة للقناص الطائر روبن فان بيرسي ™️🕊️#beINMEMORIES I @Persie_Official pic.twitter.com/SDe0HqqSJY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2020

من هم الثلاث لاعبين في الصورة ؟

من هم؟

اذا عرفت الإجابة شاركنا عبر #مساء_الرياضة pic.twitter.com/iNAl7EResI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2020

طرائف النجوم أثناء الحجر المنزلي😅