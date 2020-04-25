"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

ونستمر مع جولتنا اليومية للأخبار والتي تأتيكم في منازلكم من beIN SPORTS في الوقت الذي يلتزم فيه الجميع بإجراءات الحجر المنزلي كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

أنباء عن استئناف الدوري الإنكليزي في يونيو القادم

ونستهل أخبارنا اليوم، بخبر إيجابي عن تحديد موعد لعودة مباريات الدوري الإنكليزي، حيث تتطلع رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لاستئناف الموسم المعلّق في 8 حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة على أن ينتهي في 27 تموز/يوليو، وفق ما أفادت صحيفة "ذي تايمز". للمزيد اضغط هنا

الدوري البولندي يقترب من العودة

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوس مورافييسكي السبت أن الدوري المحلي لكرة القدم، المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مستعد لمعاودة نشاطه في 29 أيار/مايو المقبل خلف أبواب موصدة.للمزيد اضغط هنا

زياش سعيد لوضوح مستقبله

من جانبه أبدى نجم المنتخب المغربي حكيم زياش اللاعب الجديد لتشيلسي سعادته بتحديد مستقبله مع الفريق المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم قبل الغموض الذي يكتنف مستقبل اللعبة حاليا بسبب جائحة كوفيد-19. للمزيد اضغط هنا

حوار شيق بين كريستيانو رونالدو ورامسي

وفي خبر طريف، تحدّث الويلزي آرون رامسي عن أول لقاء جمعه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى يوفنتوس في 1 يوليو/حزيران 2019.

وفي تصريح لصحيفة " The Sun"، أكد اللاعب السابق لفريق أرسنال الإنكليزي بأنه يحتفظ بذكريات رائعة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائلاً: "أتذكر أول يوم ذهبت فيه للتدريبات في صفوف يوفنتوس، دخلت للكافتيريا وإذ بكريستيانو يناديني ويقول لي، تعال واجلس معي". للمزيد اضغط هنا.

حدث في مثل هذا اليوم

في السادس والعشرين من نيسان/أبريل عام 1990 ولد لاعب الوسط المكسيكي الدولي جوناثان دوس سانتوس، استهل اللاعب حياته الكروية في برشلونة، حيث كان من ناشئيه وخاض مع العملاق الكاتالوني 14 مباراة ثم انضم بعد ذلك لفياربال ولعب له 88 مباراة سجل خلالها 4 أهداف قبل أن ينتقل إلى لوس أنجيليس غالاكسي المكسيكي عام 2017 ولعب معه إلى ال1آن 64 مباراة سجل فيها 4 أهداف.

في السادس والعشرين من نيسان/أبريل عام 1991 تم اعتقال أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في الأرجنتين بسبب تعاطيه وحيازته للمخدرات.

في السادس والعشرين من نيسان/أبريل عام 1985 ولد لاعب التنس الأميركي الشهير جون إيسنر المصنف رقم 21 عالميا والذي توج خلال مسيرته إلى الآن بـ15 بطولة في فردي تنس المحترفين، ويعد أبرز إنجازاته في البطولات الأربع الكبرى التأهل إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون عام 2018.

هل تعلم

المدرب الإيطالي فيتوريو بوزو قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم مرتين متتاليتين عامي 1934 و1938 ليصبح بذلك أول مدرب بل والمدرب الوحيد في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز الأسطوري كما أنه يعد من أبرز المدربين في تاريخ إيطاليا بل وفي تاريخ المنتخبات العالمية لأنه نجح أيضاً في قيادة منتخب الأتزوري للفوز بلقب دورة الألعاب الأولمبية عام 1936.

بوزو ولد في الثاني من آذار/مارس لعام 1886 في مدينة تورينو الإيطالية وتوفي في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ديسمبر لعام 1968 عن عمر ناهز 82 عاماً .

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أجمل 4 مباريات من #دوري_أبطال_آسيا 2019 🤩



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من الذاكرة.. عندما انهارت دفاعات لاروخا وسقط القديس كاسياس أمام آريين روبن في مونديال 2014

🔙 من الذاكرة.. عندما انهارت دفاعات لاروخا 🇪🇸 وسقط القديس كاسياس أمام آريين روبن في مونديال 2014 🤯#beINMEMORIES pic.twitter.com/E4FHz2ipi7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2020

مسابقة شيقة بين عدنان حمد ونشأت أكرم

مسابقة شيقة بين عدنان حمد ونشأت أكرم 😀#مساء_الرياضة pic.twitter.com/LET0zUxXmQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2020

وليد الهيشري لاعب منتخب تونس سابقا وموهبة الغناء

وليد الهيشري لاعب منتخب تونس سابقا وموهبة الغناء 👌🎤#Allo_beIN pic.twitter.com/MRGheaF9AS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2020

طرائف النجوم أثناء الحجر المنزلي😅

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