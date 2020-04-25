"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

يخوض العالم أجمع حرباً شرسة ضد وباء كورونا الذي ما زال يحصد الآلاف من الوفيات يومياً وسط شلل شبه كامل أصاب الرياضة التي تسعى ملاعبها جاهدة لاستعادة نشاطها، في ظل شعار "في التأني السلامة وفي العجلة الندامة" الذي رفعته معظم السلطات الرياضية والسياسية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

في السطور التالية مزيد من التفاصيل والأخبار تأتيكم على مدار الساعة بالإضافة إلى حقائق ومعلومات وطرائف تتابعونها معنا يومياً من منزلكم! ⬇️

انتهاء الموسم في هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الجمعة عن إنهاء موسم 2019 – 2020 من مسابقة الدوري الهولندي بسبب فيروس كورونا، اضغط للمزيد

حدث في مثل هذا اليوم 24 أبريل

في مثل هذا اليوم من العام 1895 ولد اللاعب الإنكليزي ستانلي روس.

روس الذي لم يكن لاعباً محترفاً أصبح لاحقاً واحداً من الحكام المميزين وصعد على سلم هرم كرة القدم تدريجياً حتى أصبح رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم بين 1961 و1974 علماً أنه فارق الحياة في 1986.

هل تعلم ؟

سجل الكولمبي أندريس إسكوبار في مرمى بلاده أمام أميركا في كأس العالم 1994 لكن ما خلفته المباراة كان كارثياً، فبعد 10 أيام وجود مقتولاً برصاص هومبرتو كاسترو أحد المشجعين المتعصبين وأفراد عصابات المخدرات.

في مثل هذا اليوم

صوت الآن، أي مباراة ترغب بمشاهدتها؟

أبرز مواجهات مانشستر سيتي وليفربول في عهد غوارديولا وكلوب!



اختر مباراتك المفضلة لتشاهدها من جديد 👇#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 24, 2020

طرائف العزل المنزلي

هاكان تشالهان أوغلو كان له رأي آخر عندما اخترع قانوناً جديداً في الفيزياء!

"مستحيل يسجل من هذه المسافة!".



هاكان تشالهان أوغلو @hakanc10 كان له رأي آخر عندما اخترع قانون جديد في الفيزياء! 🚀#beINBundesligapic.twitter.com/mtF4uXP1Hx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 24, 2020

😃 لن تشعر بالملل بعد اليوم مع جدول برامج beIN الممتع !!