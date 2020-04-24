"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

يخوض العالم أجمع حرباً شرسة ضد وباء كورونا الذي ما زال يحصد الآلاف من الوفيات يومياً وسط شلل شبه كامل أصاب الرياضة التي تسعى ملاعبها جاهدة لاستعادة نشاطها، في ظل شعار "في التأني السلامة وفي العجلة الندامة" الذي رفعته معظم السلطات الرياضية والسياسية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

في السطور التالية مزيد من التفاصيل والأخبار تأتيكم على مدار الساعة بالإضافة إلى حقائق ومعلومات وطرائف تتابعونها معنا يومياً من منزلكم! ⬇️

الألمان ينوون العودة قريباً⬇️

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الخميس أنها مستعدة لاستئناف منافسات البوندسليغا في التاسع من أيار/مايو في حال سمحت السلطات بذلك. ⬅️ المزيد.

يويفا يبقي على تسمية يورو 2020⬇️



أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس أن كأس أوروبا المقبلة ستُبقي على اسمها "يورو 2020"، وذلك على الرغم من إرجائها حتى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ⬅️ المزيد.

وكد الاتحاد الأوروبي أيضاً أن التأهل إلى نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون على أساس الجدارة الرياضية، وذلك في حال تعذر استكمال الدوريات المحلية مع تفشي فيروس كورونا المستجد. ⬅️ المزيد.

الاتحاد الإيطالي يعتزم تمديد الموسم ⬇️

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الخميس أنه يعتزم تمديد الموسم حتى الثاني من آب/أغسطس بعد أن كان سابقا حتى 30 حزيران/يونيو، وذلك من أجل السماح للوصول إلى نهاية الدوري بعد توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد. ⬅️ المزيد.

الدوحة والرياض تترشحان لاستضافة آسياد 2030 ⬇️

أعلن المجلس الأولمبي الاسيوي الخميس ترشح مدينتي الدوحة القطرية والرياض السعودية لاستضافة دورة الالعاب الآسيوية 2030.⬅️ المزيد.

حدث في مثل هذا اليوم 24 أبريل

عام 1963 حقق بوسطن سلتيكس لقب النسخة 17 من الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين NBA بفوزه على لوس أنجليس ليكرز في سلسلة النهائي 4-2.

عام 1988 حقق لوتن تاون لقب كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم بفوه في النهائي على حامل اللقب أرسنال 3-2 أمام آكثر من 95 ألف متفرّج في ملعب ويمبلي.

هل تعلم ؟

هل تعلم أن منتخب اسكتلندا هو أكثر منتخب عجز عن تجاوز عقبة الدور الأول في نهائيات كأس العالم بـ 8 مرات أعوام (1954-1958-1974-1978-1982-1986-1990-1998).

حدث في مثل هذا اليوم

#في_مثل_هذا_اليوم 🗓️



احتفل #ميسي بهدفه رقم 500 وأسكت جماهير الملكي في اللحظات الأخيرة 🤯



ردة فعل رونالدو تلخص كل شيء 🤬#Messi #beINLiga pic.twitter.com/VFKtRwHwnX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2020

صوت الآن، أي مباراة ترغب بمشاهدتها؟

أجمل 4 مباريات لزلاتان إبراهيموفيتش! 🦂



اختر مباراتك المفضلة لتشاهدها من جديد 👇#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2020

💔كم كانت لحظة قاسية عندما خرج صلاح مصابا في الدقيقة 29 من نهائي #دوري_أبطال_أوروبا 2017/2018

كم كانت لحظة قاسية عندما خرج صلاح مصابا في الدقيقة 29 من نهائي #دوري_أبطال_أوروبا 2017/2018 💔#beINMEMORIES pic.twitter.com/ZFhXK3p4yu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2020

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