"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

يخوض العالم أجمع حرباً شرسة ضد وباء كورونا الذي ما زال يحصد الآلاف من الوفيات يومياً وسط شلل شبه أصاب الرياضة التي تسعى ملاعبها جاهدة لاستعادة نشاطها، في ظل شعار "في التأني السلامة وفي العجلة الندامة" الذي رفعته معظم السلطات الرياضية والسياسية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

في السطور التالية مزيد من التفاصيل والأخبار تأتيكم على مدار الساعة بالإضافة إلى حقائق ومعلومات وطرائف تتابعونها معنا يومياً من منزلكم! ⬇️

هل تستأنف التدريبات قريباً في إيطاليا؟⬇️



نبدأ من إيطاليا حيث أعلن وزير الرياضة الأربعاء أن السلطات المعنية في البلاد ستتخذ خلال الأيام المقبلة قرارات بشأن السماح لأندية كرة القدم باستئناف التمارين. ⬅️ المزيد.

لوكاكو يفجّر مفاجأة!⬇️

وفي إيطالياً أيضاً فجّر مهاجم إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو مفاجأة مدوية بإعلانه عن إصابة رفاقه في الفريق بالفيروس. ⬅️ المزيد.

ابتكارات لمشجعي الأندية الألمانية⬇️

وفي ألمانيا، تقرير يلقي الضوء على ابتكارات جديدة للمشجعين لدعم فرقهم دون تواجدهم الفعلي على المدرجات بسبب تفشي الفيروس، كيف ذلك. اضغط هنا ⬅️ المزيد.

التفاتة إنسانية من بايل⬇️

في التفاتة إنسانية تشجيعية وسط الألم الذي يلف العالم أجمع، تبرع الويلزي غاريث بايل جناح ريال مدريد الإسباني بنصف مليون جنيه إسترليني، لمستشفى وُلد فيه في كارديف لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.⬅️المزيد.

المنافسات لا يجب أن تفرض بالإكراه!⬇️

مدرب ليفربول الإنكليزي يورغن كلوب اعتبر أن عودة منافسات كرة القدم لا يجب أن يتم فرضها بالإكراه معترفاً في الوقت ذاته بأن استئناف النشاط الكروي بإمكانه أن يحسن المزاج العام. ⬅️ المزيد.

فيدرر يدعو إلى دمج رابطتي المحترفين والمحترفات⬇️

وبعيداً عن الأوبئة، دعا السويسري روجيه فيدرر إلى دمج رابطتي المحترفين والمحترفات في هيئة واحدة، معتبراً أن ذلك قد يعزز موقع كرة المضرب في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.⬅️ للمزيد

حدث في مثل هذا اليوم 23 أبريل

عام 1989، لعب أسطورة كرة السلة الأميركي كريم عبدالجبار آخر مباراة له مع فريقه لوس أنجليس ليكرز بعد 14 عاماً قضاها مع الفريق.

عام 2019، مهاجم ساوثمبتون شاين لونغ سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز وجاء بعد 7.69 ثوان خلال المباراة التي انتهت بتعادل آمام واتفورد.



هل تعلم ؟

أن الثلاثي الأميركي ريتشارد سيرس وويليام ليرند وبيل تيلدن هم الأكثر تتويجاً بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس بسبعة ألقاب لكل منهم.

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طرائف النجوم أثناء الحجر المنزلي😅

🤐لحظة صمت لكوارث كاريوس في نهائي الأبطال 2018

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