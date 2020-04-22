"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

عودة البطولات الأوروبية ملف ساخن في جميع الدوريات ويبدو أن الأمور تتجه نحو الاستئناف من دون جماهير، التفاصيل وأخبار أخرى في الشريط أدناه. كما يمكنكم الاطلاع على أحدث المستجدات بالضغط على الرابط المناسب أدناه في وسط الصفحة.

يويفا مصمم على إنهاء الموسم ⬇️

يبدو الاتحاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مصمما على إنهاء موسم 2019-2020 بعد أن أصدر الثلاثاء "توصية صلبة" من أجل استكمال المسابقات المحلية في البطولات القارية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن من دون أن يحدد جدولا زمنيا لاستئنافها. ⬅️ المزيد.

برشلونة يتنازل عن اسم "كامب نو"⬇️

في خطوة تهدف لجمع الأموال للاستثمار في المشاريع البحثية في كاتالونيا وبقية العالم لمكافحة جائحة كورونا، قرر النادي الكتالوني التنازل عن حق تسمية ملعبه التاريخي كامب نو، لصالح مؤسسة النادي خلال الموسم المقبل 2020 -2021، ⬅️ المزيد.

الأندية الإيطالية تريد استئناف المنافسات⬇️

في إيطاليا، أعلنت جميع الأندية عن موافقتها لاستئناف المنافسات المتوقفة منذ التاسع من آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد. ⬅️المزيد.

الاتحاد الهولندي يفكر بوقف الدوري نهائيا⬇️

الاتحاد الهولندي لكرة القدم كشف مساء الثلاثاء بأن منافسات الدوري المحلي لن تستكمل على الأرجح وذلك بعد قرار الحكومة المحلية تمديد منع إقامة الأحداث الكبرى حتى الأول من أيلول/سبتمبر بسبب فيروس كورونا.⬅️ المزيد.

عودة المنافسة مرهونة بالسيطرة على الوباء⬇️

وفي فرنسا، ما تزال مسألة تحديد تاريخ عودة المنافسات تصنع الحدث رغم عدم وضوح الأفق بين من أبدى امتعاضه من عودة المنافسة صيفا ومن يقترح إنهاء الدوري خريفا في انتظار قرار الفصل الذي سيفرضه واقع السيطرة على وباء كورونا والعائد لتقدير تنظر في عمليته الحكومة الفرنسية. للمزيد ⬅️ تابعوا التقرير التالي

حدث في مثل هذا اليوم 22 أبريل

عام 2013، مانشستر يونايتد يحسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه بفوزه على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في المرحلة 34، وكان هذا آخر تتويج ليونايتد بلقب الدوري.

عام 2014، مانشستر يونايتد ينهي خدمات مدرّبه الاسكتلندي ديفيد مويز الذي حل بديلاً لمواطنه المعتزل للتدريب الأسطورة سير أليكس فيرغسون.

عام 1982، ولد النجم البرازيلي ريكاردو كاكا الذي لعب لميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وفاز بالكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم عام 2007.



هل تعلم ؟

أن حارس ستيوا بوخاريست الروماني هيلموت دوكادام تصدى لأربع ركلات ترجيح من أصل أربعة (للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم) ليمنح فريقه لقب كأس أوروبا للأندية البطلة (دوري أبطال أوروبا حالياً) عام 1986 على حساب برشلونة الإسباني في النهائي الذي استضافته مدينة إشبيلية الإسبانية.

صوت الآن، أي مباراة ترغب بمشاهدتها؟

يصادف تاريخ 22 أبريل عيد ميلاد النجم البرازيلي كاكا 🕯️



إختر مباراتك المفضلة له بقميص ميلان أو المنتخب البرازيلي لتشاهدها من جديد 👇#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2020

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