"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

عودة البطولات الأوروبية ملف ساخن في جميع الدوريات ويبدو أن الأمور تتجه نحو الاستئناف من دون جماهير، التفاصيل واخبار أخرى في الشريط أدناه. كما يمكنكم الاطلاع على احدث المستجدات بالضغط على الرابط المناسب أدناه في وسط الصفحة.

الدوري الألماني يعود قريبا؟ ⬇️

منافسات الدوري الألماني في كرة القدم قد تستأنف قريبا وفقا لتصاريح مسؤولين كبار. فماذا في الكواليس؟ ⬅️ المزيد.

يونايتد يخطف نجم دورتموند؟ ⬇️

أكدت تقارير إعلامية توصل مانشستر يونايتد إلى خطف نجم دورتموند حيث ستتم الصفقة الصيف القادم. ⬅️ المزيد.

نفضة لاعبين في مدريد ⬇️

ريال مدريد يستعد للاستغناء عن عدد من نجومه لينعش ميزانيته وليتحضّر لاصطياد حاجياته في الميركاتو الصيفي المقبل فمن هم؟ ⬅️المزيد.

أوروبا جاهزة لعودة كرة القدم ⬇️

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أكد أن البطولات المحلية في جميع أنحاء القارة جاهزة لاستئناف النشاط. ⬅️ المزيد.

أي سيناريو لعودة بريميير ليغ؟ ⬇️

عودة الدوري الإنكليزي أمر قيد البحث بجدية كبيرة، فما السيناريوهات المطروحة؟ ⬅️ المزيد.

حدث في مثل هذا اليوم 21 أبريل

خلال مواجهة ليفربول وتشيلسي لحساب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2013 قام المهاجم الأوروغوياني للريدز لويس سواريز (مهاجم برشلونة حالياً) بـ"عض" المدافع الصربي لتشيلسي برانيسلاف إيفانوفيتش ليوقفه الاتحاد الإنكليزي للعبة 10 مباريات حينها.

ولد النجم الحالي لريال مدريد والمنتخب الإسباني إيسكو عام 1992.



هل تعلم ؟

هل تعلم أن ثاني أكثر الأندية تتويجاً باللقب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم بعد بايرن ميونيخ هو نادي نورمبيرغ الحائز على تسعة ألقاب لكنه يقبع منذ سنوات في دوري الدرجة الثانية.

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أجمل 4 مباريات في الدوري الألماني لموسم 2019-20 😎



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طرائف النجوم أثناء الحجر المنزلي😅

😲 هدف يُدرس من غارث بايل!!!

⚽ مقصية غاريث بايل الرائعة على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018

تحية شكر وتقدير من إعلاميي مجموعة beIN لجميع العاملين الشجعان في القطاع الطبي حول العالم 👏