"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

أخبار نجوم الكرة لا تهدأ حتى مع كورونا، تحديدا ميسي ورونالدو اللذين يملآن الدنيا ويشغلان الناس دوما.. ما الجديد في آخر ٢٤ ساعة؟

آرثر مقابل هذا النجم! ⬇️

برشلونة يدرس إمكانية الاستغناء عن خدمات البرازيلي آرثر لفريق انتر ميلان الإيطالي واضافة مبلغ مالي من أجل هذا اللاعب ⬅️ المزيد.

روني يستمتع بعذاب ميسي ! ⬇️

"رونالدو لا يرحم في منطقة الجزاء، إنه قاتل. لكن (ميسي) سيعذبك قبل أن يقتلك. هذا رأي واين روني بالنجمين ⬅️ المزيد.

بيكهام يحسمها بين ميسي ورونالدو ⬇️

"لا يوجد لاعب يضاهي ميسي ورونالدو، إنهما فريدان"، هذا ما قاله ديفيد بيكهام لكنه اختار من هو نجمه المفضل بينهما ⬅️ المزيد.

تشافي ينضم للمبادرين ⬇️

تخلى الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري عن جزء من راتبه وصحيفة آس تكشف القيمة. ⬅️ المزيد.

عملاق من زمن سقراط ⬇️

وقائع تاريخية نادرة لعملاق المرمى البرازيلي كارلوس الذي كان حارس مرمى السيليساو في كأس العالم 1986. ⬅️ المزيد.

تير شتيغن غير راض ⬇️

تير شتيغن غير راض عن واقعه ويطالب برشلونة بتقديره على نحو أفضل. ماذا في الكواليس؟ ⬅️ المزيد.

حدث في مثل هذا اليوم 20 أبريل

أعلن المدرب الفرنسي أرسين فينغر عام 2018 ترك منصبه مدرباً لنادي أرسنال الإنكليزي بعد 22 عاماً قضاها مع الفريق.

عام 1887، الفرنسي جورج بوتون يفوز بسباق السيارات الأول في العالم على دراجة رباعية تعمل بالطاقة البخارية، وهو اختبار نظمته صحيفة Le Velocipede الفرنسية.

ولد الحارس الأسبق للمنتخب الأيرلندي ومانشستر سيتي الإنكليزي شاي غيفن عام 1976.

توفي الهداف التاريخي لنادي الترسانة وأحد أعظم هدافي الدوري المصري حسن الشاذلي عام 2015 عن عمر 71 عاماً.

هل تعلم ؟

• كان فريق بريستون نورث إيند أول فريق يتوج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في موسم 1888 – 1889.

• أحرز نادي برشلونة أول دوري يقام في إسبانيا في عام 1929.

• نادي جنوى هو الفريق الأول الذي أحرز لقب الدوري الإيطالي الذي انطلق في عام 1898.

• توج نادي أولمبيك ليل (تأسس في عام 1902 واندثر في عام 1944) بأول دوري أقيم في فرنسا في موسم 1932 – 1933.

• كان نادي لايبزيغ والذي يعرف حالياً باسم لوكوموتيف لايبزيغ أول فريق ألماني يتوج بالنسخة الأولى للدوري الألماني في عام 1903.

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أجمل مباراة لأفضل ثنائي هجومي في #أوروبا خلال موسم 2019-2020 🤩



اختر مباراتك المفضلة لتشاهدها من جديد غداً 👇#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2020

طرائف النجوم أثناء الحجر المنزلي😅

🔙 نعود بالذاكرة لركنية ألكسندر أرنولد الشهيرة التي قضت على العملاق الكتالوني في الأنفيلد 💥