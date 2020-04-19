"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

لم تهدأ الأخبار وإن قلت في زمن زورونا، ومنها ما هو مثير للجدل مثل قصة نيمار وبرشلونة أو المفاضلة بين ميسي ورونالدو.. فما الجديد في آخر ٢٤ ساعة؟

مجددا من الأفضل ميسي أم رونالدو؟ ⬇️

نشرت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" نقلاً عن صحيفة The SUN أراء اللاعبين الذين لعبوا إلى جانب ميسي والـCR7 فكيف جاءت اراؤهم؟ ⬅️ للمزيد.

تأجيل نهائي أبطال أفريقيا! ⬇️

أجل الاتحاد الافريقي لكرة القدم السبت مباراتي نهائي دوري أبطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي المقررين في نهاية ايار/مايو المقبل ⬅️ المزيد.

بالوتيلي إلى المنتخب؟ ⬇️

أكد مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم روبرتو مانشيني أن أبواب المنتخب دائما مفتوحة لماريو بالوتيلي ⬅️ المزيد.

مجددا عودة نيمار ⬇️

ما لبثت حرارة الدوريات أن توقفت بسبب فايروس كورونا حتى عاد الحديث في وسائل إعلام إسبانية وفرنسية عن عودة ممكنة لنيمار إلى برشلونة. ما الجديد؟ ⬅️ المزيد.

هل يعود لابورتا؟ ⬇️

وتولى لابورتا رئاسة برشلونة بين 2003 و2010، في فترة ذهبية أحرز خلالها دوري ابطال اوروبا مرتين ⬅️ المزيد.

في مثل هذا اليوم 19 أبريل ..

• بايرن ميونيخ يتوج بكأس ألمانيا للمرة 14 في تاريخه عقب فوزه في النهائي على حساب بروسيا دورتموند 2-1 في نسخة ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

• ولد اللاعب البرازيلي ريفالدو في عام 1972 ونجح في احراز العديد من الألقاب في مسيرة كانت استثنائية للاعب السابق لفريق برشلونة الإسباني.

• ولدت لاعبة التنس "الحسناء" الروسية ماريا شارابوفا في عام 1987 وتصدرت تصنيف المحترفات وأحرزت الألقاب في البطولات الكبرى في خمس مناسبات.

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صوت الآن، أي مباراة ترغب بمشاهدتها؟

يصادف تاريخ 19 أبريل عيد ميلاد النجم البرازيلي ريفالدو، اختر مباراتك المفضلة له بقميص المنتخب البرازيلي 🇧🇷



اختر مباراتك المفضلة من هذه القائمة لتشاهدها من جديد غداً👇#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 18, 2020

طرائف النجوم أثناء الحجر المنزلي 😅

🔙 من يتذكر أجمل هدف في مونديال روسيا 2018 🔥

هل تعلم؟

يعتبر السباح الأميركي مايكل فيلبس الرياضي الأكثر تتويجا بالميداليات الذهبية وبمجموع الميداليات عموما، ذهبية وفصية وبرونزية، في تاريخ الالعاب الأولمبية إذ أحرز في مسيرته ٢٣ ذهبية و٣ فضيات وبرونزيتين، محققا ما مجموعه ٢٨ ميدالية.

وتوزعت ميداليات البطل الاميركي على ألعاب ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ و٢٠١٢و٢٠١٦