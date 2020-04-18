"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

بعض من أبرز المستجدات التي لا تخلو من عناوين صادمة أحيانا في هذا الشريط، للاطلاع على المزيد من الأخبار والمواضيع والفيديوهات، يرجى الضغط على الرابط المناسب أدناه في منتصف الصفحة.

الاتحاد الإيطالي مصمم على اللعب 🇮🇹 ⬇️

فقد اعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الجمعة انه مصمم على معاودة النشاط من خلال اقامة مباريات الدوري المحلي اعتبارا ابتداء من هذا التاريخ ⬅️ اضغط للمزيد.

وفي ألمانيا جدل أخلاقي حول المتابعة 🇩🇪 ⬇️

أملت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أن تعطيها الحكومة الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات في شهر أيار/مايو المقبل٬ الا ان هناك جدالا أخلاقيا حول ذلك ⬅️ اضغط للمزيد

تتويج برشلونة منطقي 🤔..؟!!! ⬇️

رأى كيكي سيتيين مدرب برشلونة متصدر الدوري الإسباني أنه سيكون "منطقياً" أن يتوّج فريقه باللقب إذا لم يستكمل الموسم معللا بهذه الأسباب ⬅️ اضغط للمزيد.

كومان يغضب بايرن لسبب تافه 😲! ⬇️

فقد عاقب نادي بايرن ميونيخ لاعب وسطه الفرنسي كينغسلي كومان لقيادته سيارة لا تتوافق ومصالح النادي ⬅️ اضغط للمزيد.

بنزيمة يغازل ليون 😘؟ ⬇️

أبقى الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الباب مفتوحاً أمام العودة لفريقه ليون ⬅️ اضغط للمزيد.

تصفيات أميركا الجنوبية تنطلق في هذا التاريخ ⬇️

حدد الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم الجمعة موعد انطلاق التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر ⬅️ اضغط للمزيد.

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أفضل 4 مباريات قدمها رياض محرز في #الدوري_الإنجليزي الممتاز!



اختر مباراتك المفضل من بينهم لتشاهدها من جديد 👇#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2020

طرائف النجوم أثناء الحجر المنزلي 😅

هل تذكرون؟ عندما أوقف الدون جماهير الخصم تصفيقا له في ليلة تاريخية من ليالي دوري أبطال أوروبا

استعد أفضل لحظات الترجي التونسي اليوم على HD1

في مثل هذا اليوم 18 أبريل ..

• ولد الدولي البولندي فويتشيك تشيزني، حارس يوفنتوس الإيطالي، في عام 1990 في مدينة وارسو.

لعب الحارس البولندي لأندية ليخيا وارسو وأرسنال وبرينتفورد الإنكليزيين وروما الإيطالي.

• ولد الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول الإنكليزي، في عام 1995 في مدينة أوستند.

انتقل المهاجم في عام 2014 إلى ليفربول، الذي توج معه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، قادماً من نادي ليل الفرنسي.

• ولد الدولي الهولندي دوني فان دي بيك، متوسط ميدان أياكس أمستردام، في عام 1997 في مدينة نيكيركيرفين.

ترغب عدّة أندية أوروبية على غرار ريال مدريد في التعاقد معه لإمكانياته الفنية الرائعة.





هل تعلم؟

في عام 2012، بات المنتخب الإسباني أول منتخب أوروبي يحافظ على لقب كأس أمم أوروبا بعد تتويجه سابقا بنسخة عام 2008.

عرف العصر الذهبي لمنتخب "لاروخا" احرازه كأس العالم لأول مرة في تاريخه في عام 2010 بفوزه في نهائي المونديال الإفريقي على هولندا بهدف الرسام أندريس إنييستا في الدقيقة 116.