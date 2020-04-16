"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

أخبار الرياضة " زمن الكورونا"

يوفنتوس يعلن عن شفاء ماتويدي وروغاني

ونستهل أخبار اليوم مع خبر إيجابي قادم من إيطاليا وتحديداً من يوفنتوس، حيث أعلن فريق السيدة العجوز عن شفاء لاعبَيه دانييلي روغاني والفرنسي بليز ماتويدي من فيروس كورونا المستجد.

وأشار بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية "خضع كل من دانييلي روغاني وبليز ماتويدي٬ وفقاً للبروتوكول٬ لفحصين لفيروس كوفيد-19 وأتت نتائجهما سلبية. لذا فإن اللاعبَين شُفيا وليسا بحاجة للبقاء في العزل في منزليهما". للمزيد اضغط هنا

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استمتع بأجمل ذكريات كلاسيكو فرنسا

أسطورة توتنهام يغادر المستشفى

في السياق ذاته، غادر أسطورة توتنهام الإنكليزي جيمي غريفز المستشفى الذي دخله الأسبوع الماضي بعد اصابته بوعكة صحية، وذلك بحسب بيان نشر في صفحة بطل مونديال 1966 على موقع فيسبوك.

وجاء في البيان "يسعدنا أن نعلمكم جميعاً بأن جيمي عاد الآن إلى منزله، وهو يتعافى بجانب زوجته إيرين. لقد كان مريضاً جداً ونأمل أن يصبح بخير". للمزيد اضغط هنا

يوم تاريخي لطواف فرنسا

وفي محاولة مستميته للحفاظ على فرص إقامة طواف فرنسا في عام 2020، أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الأربعاء عن تغيير موعد السباق الذي كان مقرراً بين 27 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو، ليصبح بين 29 آب/أغسطس و20 أيلول/سبتمبر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم يسبق لطواف فرنسا أن أقيم في هذا الوقت المتأخر من الصيف منذ انطلاقه عام 1903، لكن الابقاء عليه عوضاً عن إلغائه في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، يشكل مصدر ارتياح إن كان للدراجين وفرقهم أو المشجعين. للمزيد اضغط هنا

خبر غريب من الصين

وفي الصين، قرر غوانغجو إيفرغراندي، بطل الدوري الصيني لكرة القدم، فسخ عقد الجناح الدولي يو هانشاو الذي سيمضي 15 يوماً أيضاً خلف القضبان، وذلك بعدما شوهد وهو يستبدل لوحة سيارته الرباعية الدفع.

وأفاد غوانغجو الذي يشرف عليه بطل مونديال 2006 الإيطالي فابيو كانافارو، بأن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً "انتهك بشكل خطير" مبدأ الانضباط الصارم للنادي.

وفرضت الشرطة في المدينة الجنوبية غرامة قدرها 5 آلاف يوان (700 دولار) وأضافت 12 نقطة إلى رخصة يو، وسيوضع لمدة 15 يوماً في "التوقيف الإداري". للمزيد اضغط هنا

صفقة مدوية

ويبدو أن الأمور تتجه إلى صفقة مدوية بين برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنكليزي سيلعب فيها كل من البرازيلي كوتينيو والفرنسي نغولو كانتي دور البطولة. للمزيد اضغط هنا



حدث في مثل هذا اليوم

في مثل هذا اليوم السادس عشر من نيسان/أبريل لعام 1995 ولد المدافع الجزائري الدولي رامي بن سبعيني في مدينة فسنطينه الجزائرية، وانطلقت مسيرة بن سبعيني من نادي بارادو الجزائري حيث لعب له 32 مباراة قبل أن يتوجه للاحتراف الخارجي فخاض تجربة احترافية مع ليرس البلجيكي قبل أن ينتقل إلى مونبلييه الفرنسي.

وانطلاقا من موسم 2016-2017 خاض بن سبعيني تجربة احترافية مع رين الفرنسي قبل أن يستقر به الحال حالياً في فريق بروسيا مونشينغلادباخ الألماني.

وعلى الصعيد الدولي استهل بن سبيعيني مسيرته الدولية عندما اختير للانضمام للمنتخب الجزائري تحت 23 عاماً وكانت أولى مبارياته الدولية على الإطلاق أمام سيراليون في تصفيات بطولة إفريقيا تحت 23 عاماً قبل أن ينضم للمنتخب الأول ويشارك في أول مباراة دولية له أمام تنزانيا في تصفيات مونديال روسيا 2018.

ومن أبرز اللحظات في مسيرة بن سبعيني هي التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2019 في القاهرة.

هل تعلم؟

لاعبة كرة المضرب الاسترالية مارغريت سميث كورت تعد أفضل لاعبة تنس محترفة على مر التاريخ بفضل أرقامها القياسية التي لم تستطع أي لاعبة أخرى اللحاق بها على الإطلاق إلى الآن، وتعد كورت البالغة من العمر حالياً 77 عاماً أكثر لاعبة توجت بألقاب في البطولات الأربع الكبرى بواقع 24 بطولة.

وفازت مارغريت كورت المولودة في السادس عشر من تموز/يوليو لعام 1942 بـ11 لقب في بطولة أستراليا المفتوحة وبخمسة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة فيما توجت بثلاثة في بطولة ويمبلدون وبخمسة ألقاب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، علماً بأن أول ألقابها في الغراند سلام كان في استراليا عام 1960 وآخر ألقابها كان في الولايات المتحدة عام 1973.

وبشكل عام فقد توجت كورت بـ192 لقب في بطولات الفردي منها 92 في "العصر المفتوح" أي منذ عام 1968 كما أحرزت 48 لقباً في الزوجي.

وتعد الأميركية سيرينا ويليامس هي أقرب لاعبات التنس حالياً لمعادلة رقم كورت فقد توجت إلى الآن بـ23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.