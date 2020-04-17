"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

في زمن فيروس كورونا، ما زالت معظم الأخبار تتمحور حول ما سببه هذا الوباء من فوضى عارمة في الحياة عامة ومنها الرياضة حيث ضلت البوصلة طريقها في كل الدول دون استثناء.

إسبانيا حسمت دوري الأبطال ⬇️

إنكلترا.. لإنهاء الدوري في هذا التاريخ ⬇️

وفي الإطار نفسه أبدى عدد متزايد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز رغبة في التوصل إلى صيغة لإنهاء الموسم المعلق بسبب فيروس كورونا، محددين تاريخ الانتهاء ⬅️ اضغط للمزيد.

أوباميانغ.. خارج ارسنال ؟؟ ⬇️

فقد أكدت تقارير إعلامية أن المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ تحدث مع ناديه... لمعرفة التفاصيل ⬅️ اضغط هنا.

فلاشينغ ميدوز.. قائمة مع جمهور؟ ⬇️

شدد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأميركي لكرة المضرب مايك داوسي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو على انه لا يوجد أي اقتراح "خارج الطاولة" وأن القرار النهائي حول مصير الحدث سيكون في... ⬅️ اضغط للمزيد..

يويفا للبت في مصير بطولاته.. ⬇️

اليوم: استمتع بأجمل ذكريات ديربي كابيتولينو على HD1

صوت الآن، ما هي المباراة المفضلة لديك التي تريد مشاهدتها؟

أقوى 4 مواجهات جمعت بين الغريمين ألمانيا وهولندا!



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طرائف النجوم أثناء الحجر المنزلي 😅

6 سنوات على هدف غاريث بيل الشهير في مرمى برشلونة في نهائي الكأس، هل تتذكر؟

في مثل هذا اليوم 17 أبريل، ولد..

في مثل هذا اليوم من عام 1985، ولد لاعب كرة المضرب الفرنسي جو ويلفريد تسونغا في مدينة لو مان.

توّج تسونغا (34 عاماً)، المركز 49 عالمياً، بـ18 لقباً في مسيرته في عالم دورات محترفي كرة المضرب كان أولها دورة تايلاند المفتوحة لكرة المضرب في عام 2008 وآخرها دورة ميتز الفرنسية العام الماضي.

خاض اللاعب الفرنسي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى دورات الغراند سلام، في عام 2008 وفشل في التتويج باللقب بخسارته أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

كما بلغ تسونغا نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب في عام 2010 ونصف نهائي رولان غاروس في مناسبتين 2013 و2015 ونصف نهائي ويملدون مرتين (2011 و2012).

هل تعلم هذا عن داني ألفيش؟

يعتبر البرازيلي داني ألفيش، صاحب الـ36 عاماً واللاعب الحالي لفريق ساو باولو، أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في العالم إذ أنه نجح في الظفر بـ41 لقباً تتضمن الدوريات والكؤوس على مستوى البلاد ككل وعلى المستوى القاري والعالمي وكذلك مع المنتخب الاول والشباب، (دون احتساب لقب كأس بايانو 2001 في باهيا وكأس نورديست المحلي في عام 2002).

نجح ألفيش بجمع أكبر عدد من التتويجات في مسيرته مع نادي برشلونة الإسباني فتوّج بـ23 لقباً خلال 8 مواسم في كاتالونيا (2008 – 2016)، فيما توج أيضا بالألقاب مع فرق اشبيليه وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

توّج داني بكل الألقاب الممكنة إلا أن سجله بقي خالياً من كأس العالم مع المنتخب الأول إلا أنه نال هذا الشرف مع منتخب الشباب.