"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

أخبار الرياضة " زمن الكورونا"

فلايني يتعافى ويغادر المستشفى

ونبدأ جولة أخبارنا اليوم بما أعلنه نادي شاندونغ لونينغ الصيني لكرة القدم الثلاثاء عن خروج لاعبه البلجيكي مروان فلايني من المستشفى، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسيقضي لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق 14 يوماً في الحجر الصحي لمزيد من المراقبة. للمزيد اضغط هنا

صوت الآن، ما هي المباراة المفضلة لديك التي تريد مشاهدتها؟

واحدة من أمتع المباريات الكروية عبر الأجيال!



صوت الآن ولا تفوت فرصة مشاهدة مباراتك المفضلة من السوبر كلاسيكو 🤩#Allo_beIN #beINYouChoose pic.twitter.com/UNC79mA95p — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2020

التحديات والفكاهة لا تتوقف في الحجر المنزلي مع النجوم 😅

استمتع بأجمل ذكريات كلاسيكو ألمانيا

كلوب مستمتع بالتدريب عن بُعد

وفي محاولة منه للتأقلم مع الوضع الحالي، تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز عن سير التدريبات عن بعد مع اللاعبين مؤكداً أن الجميع يشعر بارتياح كبير.

ويحافظ كلوب على لياقة لاعبيه عن طريق حصص تدريبية عبر الإنترنت وقال إن الجانب الاجتماعي للتواصل بين أعضاء الفريق يساعد اللاعبين على التعامل مع العزل. للمزيد اضغط هنا

استمرار إرجاء مباريات المسابقات المختلفة

من جانب آخر، استمر إرجاء استكمال البطولات المختلفة على كل الأصعدة سواء أوروبيا أو آسيويا، فعلى صعيد القارة الصفراء أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء تمديد تعليق منافساته المقررة في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. للمزيد اضغط هنا

فيما مدد الاتحاد الإيطالي اليوم الثلاثاء فترة توقف النشاط الكروي في البلاد حتى 3 أيار/ مايو القادم.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد خبراً جاء فيه أن غابريلي غرافينكا رئيس الاتحاد وبعد الاستماع لنائبيه كوسيمو سيبيليا وباولو دال بينتو، قرر استمرار تعليق جميع المسابقات الكروية التي تقام تحت إشرافه حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل". للمزيد اضغط هنا

عربياً، أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية اليوم الثلاثاء عن تمديد إيقافها للنشاطات الرياضية المحلية حتى نهاية الشهر الحالي.

ويستمر تمديد إيقاف النشاطات الرياضية حول العالم بسبب عدم إيجاد حلول فعلية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). للمزيد اضغط هنا

حدث في مثل هذا اليوم

في الخامس عشر من نيسان/أبريل لعام 1999 ولد لاعب كرة المضرب الكندي دينيس شابوفالوف.

بدأ شابوفالوف مسيرته الاحترافية عام 2016 وهو يلعب باليد اليسرى ويحتل حالياً المركز السادس عشر على لائحة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ولعل أبرز إنجازات كان الفوز بلقب دورة ستوكهولم عام 2019 وفي نفس العام تأهل إلى نهائي دورة باريس للماسترز ذات الألف نقطة.

ويعد شابوفالوف هو أصغر لاعب يدخل نادي الثلاثين الأوائل منذ العام 2005.

هل تعلم؟

استخدمت الكرات الصفراء لأول مرة في بطولات كرة المضرب عام 1986 عندما لعبت بها بطولة ويمبلدون البريطانية للتنس ثالث البطولات الأربع الكبرى.