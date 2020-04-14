"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية



أخبار الرياضة " زمن الكورونا"

هل يستكمل الموسم في إيطاليا؟

ونبدأ جولة اليوم بخبر قد يمثل نقطة ضوء في نهاية نفق تأجيل وإلغاء البطولات حيث بدأ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في وضع خطط لاستكمال الموسم الكروي المتوقف بسبب وباء كورونا.

وألقى غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي ببارقة أمل عندما قال إن مؤسسته تأمل في اخضاع اللاعبين للفحوص للكشف عن فيروس كورونا في بداية أيار/مايو المقبل من أجل الاعداد لاستئناف مباريات الموسم المتوقفة منذ أكثر من شهر كامل بسبب الفيروس. للمزيد اضغط هنا

صوت الآن، ما هي المباراة المفضلة لديك التي تريد مشاهدتها؟

أجمل 4 مباريات في الدوري الإسباني موسم 2018-2019 😉



اختر مباراتك المفضلة لتشاهدها من جديد غداً 😎#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2020

التحديات والفكاهة لا تتوقف في الحجر المنزلي مع النجوم 😅

استمتع بأجمل ذكريات ديربي ميلان

توتنهام يعود عن قراره

وفي خبر إيجابي آخر قرر فريق توتنهام الإنكليزي التراجع عن قراره الخاص بتخفيض رواتب طواقمه حيث قرر صرف الرواتب كاملة بعد الانتقادات التي وجهة إلى إدارة النادي اللندني، قرار النادي أكد أن أعضاء مجلس الإدارة فقط هم من ستخفض رواتبهم. للمزيد اضغط هنا.

رونالدو وزملاؤه يدعمون الهواة

وفي لفتة رائعة من لاعبي المنتخب البرتغالي لكرة القدم بقيادة كريستيانو رونالدو، أعلن الاتحاد البرتغالي الاثنين عن تنازل المنتخب الوطني وأعضاء الجهاز الفني عن نصف قيمة المكافآت التي حصلوا عليها لبلوغهم نهائيات كأس أوروبا 2020، من أجل مساعدة كرة القدم للهواة في بلادهم التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد. للمزيد اضغط هنا



مقابلة مع ممرض مناصر لنادي أتلتيكو مدريد



حدث في مثل هذا اليوم

في مثل هذا اليوم وتحديداً في الرابع عشر من نيسان/أبريل عام 2014 عاد البطل الأولمبي وأسطورة السباحة الأميركية مايكل فيلبس عن اعتزاله، وشارك من ثم في أولمبياد ريو عام 2016 وهي خامس ألعاب أولمبية يشارك فيها خلال مسيرته مع السباحة.

تاريخ فيلبس الأولمبي يذخر بالعديد من الألقاب والأرقام القياسية والميداليات الذهبية الأولمبية، إذ أن مشاركاته الأولمبية انطلقت من أولمبياد سيدني عام 2000 وكان وقتها يبلغ من العمر 15 عاماً فقط ليكون أصغر سباح على الإطلاق في فريق السباحة الأولمبي الأميركي منذ مشاركة رالف فلانغان في أولمبياد 1932.

مسيرة فيلبس مع الميداليات بدأت منذ أولمبياد أثينا عام 2004 عندما أحرز 6 ذهبيات ثم توج بثماني ميداليات ذهبية في أولمبياد بكين عام 2008 قبل أن يضيف لرصيده الأولمبي 4 ميداليات ذهبية في ألعاب لندن عام 2012 وأخيراً اختتم البطل الأميركي الذهبي مسيرته الأولمبية بالحصول على خمس ذهبيات في أولمبياد ريو في البرازيل عام 2016.

واختتم فيلبس مسيرته الأولمبية محققاً 23 ميدالية ذهبية ليكون بذلك أكثر رياضي في التاريخ الأولمبي حقق ميداليات ذهبية كما أنه الأكثر فوزاً بالميداليات بشكل عام إذ حقق 28 ميدالية متنوعة بواقع 23 ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين.

هل تعلم؟

تعد بطولة ويمبلدون لكرة المضرب هي أقدم بطولات التنس على الإطلاق حيث انها انطلقت عام 1877 على الملاعب العشبية أي منذ 143 عاماً وحتى الآن أقيمت من البطولة 133 نسخة.

وأول أبطال ويمبلدون في فردي الرجال على الإطلاق كان البريطاني سبينسر غور والذي فاز على البريطاني الآخر ويليام مارشال في النسخة الأولى (6-1 و6-2 و6-4).

وانطلقت منافسات فردي السيدات في البطولة عام 1884 وتوجت ماود واتسون بأول ألقاب السيدات عقب فوزها على ليليان واتسون (6-8 و6-3 6-3).

وصاحب الرقم القياسي للفوز بلقب البطولة على صعيد الرجال هو أسطورة التنس السويسرية روجيه فيدرر برصيد 8 ألقاب، فيما تستحوذ الأميركية مارتينا نافراتيلوفا على الرقم القياسي لألقاب السيدات برصيد 9 ألقاب.