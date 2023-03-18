إيرسيل ينجح في الدفاع عن لقبه العالمي وعودة موفّقة للأسطورة ساما

بطاقة العرض الضخم، التي تضمّنت 11 نزالاً في المواي تاي والفنون القتالية المختلطة، شهدت مواجهات محتدمة ألهبت حماس جماهير حلبة "لومبيني" للملاكمة في بانكوك.

في التالي جميع الضربات القاضية والانتصارات الحاسمة في العرض المثير.

ريجيان بطل دون منازع

احترق النجم التايلاندي سينساموت كليمني مجدداً بنيران بطل العالم في رياضتين ريجيان إيرسيل الذي يؤكد في كلّ مرّة أنه بطل عالمي خارق لا يرضى سوى بالانتصارات والألقاب سواء في الكيك بوكسينغ أو المواي تاي.

في نزال العودة على اللقب العالمي في المواي تاي لوزن الخفيف، أبهر السورينامي-الهولندي بمستواه المميّز جماهير ملعب "لومبيني" عندما هزم النجم التايلاندي كلينمي بالضربة القاضية.

بعد نحو دقيقة ونصف من بداية الجولة الرابعة، سدّد إيرسيل، 30 عاماً، لكمة يسارية مؤلمة جداً في بطن منافسه الذي لم يتحمّل وقعها وخرّ على ركبيته، ليعلن الحكم عن نهاية القتال.

هذا الفوز الكبير، أمّن به إيرسيل لقبه العالمي وعزّز سجله النظيف في "ون" 9-0.

مرفق "مدمّر" من موانغثاي

في مواجهة بين بطلي عالم سابقين في المواي تاي، أنهى موانغثاي بك.ساينشاي على كولابدام سور جور بيك أوثاي بالضربة القاضية.

لإثبات نفسهما ضمن تصنيفات فئة وزن الديك في المواي تاي، قاتل الرجلين بشراسة لغاية الدقيقة 1:37 من الجولة الثالثة، عندما أطلق موانغثاي الملقّب بـ "مرفق زومبي" ضربة بمرفقه الأيمن لم تمنح خصمه فرصة النهوض من على السجّاد. وبهذا الانتصار، عزّز موانغثاي سجله المثالي 6-1 في "ون".

توهّج تاجير خاليلوف وعودة ناجحة للأسطورة ساما

لم يفقد بطل العالم السابق في رياضتين وفئتين مختلفتين ساما غايانغاداو بريقه خلال عودته إلى القتال بعد عامين من الاعتزال.

في معركة المواي تاي لوزن القشة، سيطر النجم التايلاندي البالغ من العمر 39 عاماً، على خصمه ريان شيهان. في اللحظات الأخيرة من الجولة الثانية أطلق لكمة يسارية لم يقوم بعدها الأيرلندي على الوقوف والعودة للقتال.

بهذا الانتصار، أكد الأسطورة بسجله الإجمالي الرائع إلى 370-48-9، أن سيطرته على فئات الأوزان الخفيفة في بطولة "ون" لسنوات عديدة، لم يكن محض صدفة.

من جهته، يواصل الروسي تاجير خليلوف صنع اسم لنفسه في رياضة المواي تاي بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي. منذ قرع جرس انطلاق نزال وزن الذبابة، سعى "السترايكر" المُلقّب بـ"سامينغبري"، إلى إيذاء الفلبيني بلاك بانثر بلكماته القاسية.

في الدقيقة 2:04 من زمن الجولة الأولى أطلق الروسي ضربة قاضية نحو جسد خصمه حسم بها المعركة.

الانتصار المبهر هذا حسّن سجّله 2-2. وقال الروسي عقب النزال أنه يطمح لمواجهة ملك هذه الفئة التايلاندي رودتانغ جيتموانيون.

مثلما يلقّب "ذا دسترويير" أي "المدمّر"، وجّه يودليكبيت أور.بيتيساك لكمة مدمّرة قضت على آمال خصمه سمعان عاشوري في معركة المواي تاي لوزن غير مقيد (63،50 كغ).

يودليكبيت كاد أن ينهي المعركة بالضربة القاضية في الجولة الأولى لكن جرس النهاية أنقذ الإيراني. لكن بعد 27 ثانية من بداية الجولة الثانية سدّد التايلاندي ضربة قاسية انهار على إثرها عاشوري دون حراك.

بالضربة القاضية المميزة، رفع يودليكبيت بطل العالم في المواي تاي أربع مرات سجّله القياسي إلى 86-33-3 وحصل على مكافأة نظيره أدائه المميز.

في معركة كانت شرسة جداً بين مقاتلين لم يتراجعا إطلاقاً إلى الخلف طيلة الجولات الثلاث، نجح التايلاندي سيكسان أور.كوانموانغ في الفوز بقرار الإجماع على الروماني سيلفيو فيتيز في وزن غير مقيّد (63،50 كغ).

مقابل الحرب المثيرة التي أمتعت جماهير ملعب لومبيني، حصل المقاتلين على مكافأة من رئيس مجلس إدارة بطولة "ون" ورئيسها التنفيذي، شاتري سيتيودتونغ.

سليمان يهدي فوزه المبهر لوالده المريض

أظهر المقاتل سليمان لوكسوان امكانيات مميزة في ظهوره الأول تحت راية "ون" وحقق فوزا بالضربة القاضية.

في معركة المواي تاي وزن غير مقيّد (60،78 كغ) ضدّ التايلاندي شاونغوه جيتموانيون، كان مستوى الأدرينالين مرتفع جدا لدى سليمان الذي كان يقاتل من أجل أحد أفراد عائلته.

بلكمة يمينية مباشرة حسم سليمان المعركة في 1:30 من زمن الجولة الثانية. وبعد هذا الفوز المذهل كشف الميانماري الذي كان متأثرا أنه قاتل بشراسة من أجل والده المريض، وأن مكافاة الأداء التي حصل عليها سيخصّصها لعلاجه في المستشفى.

في مواجهة وحيدة للسيدات في هذا العرض، هزمت بيتجيجا أور ميخون منافساتها فاني بيلومبي في نزال مواي تاي لوزن غير مقيد (54.88 كغ).

امتدت المعركة بين المقاتلتين لغاية 1:38 من الجولة الثانية، التي وجّهت فيها التايلاندية الملقّبة بـ "الملكة" لكمة يساريّة مؤلمة نحو جسد "الأميرة المحاربة" لتفوز بالضربة القاضية الفنية في أوّل ظهور لها في "ون".

في نزال المواي تاي لوزن الذبابة، سجّل تشن جيايي بداية قويّة في الجولة الأولى لكن التايلاندي جاكروب فيرتكس قبل الموازين لمصلحته بفضل ضرباته القوية المباشرة على راس وجسد الصيني الذي خارت قواه ليتدخل الحكم في 2:45 من زمن الجولة الثانية معلنا فوز جاكروب بالضربة الفنية القاضية.

هذا الفوز هو الثاني للتايلاندي البالغ من العمر 24 عاماً، تغلب في مواجهته الافتتاحية في بطولة "ون" على الكازاخستاني شيرزود كابوتوف في عرض ONE Friday Fights 2.

فوز خامس للمخضرم تاتسوميتسو في فنون القتال المختلطة

في نزاله العاشر في بطولة "ون"، رحّب المخضرم تاتسوميتسو "ذا سويبر" وادا على طريقته الخاصة بالوافد الجديد الفلبيني إرنستو "أيرون" مونتيلا.

المقاتل الياباني المخضرم، بدأ معركة وزن الذبابة في فنون القتال المختلطة بشكل مثالي حيث سدّد لكمة خطافية يمينية قوية أسقطت الفلبيني لينقضّ عليه بحركة خنق خلفية محكمة أنهى بها النزال في الدقيقة 1:52، محققا فوزه الخامس مقابل خمس هزائم.

في معركة ثانية في وزن غير مقيّد (72.12 كغ)، واصل الكوري الجنوبي يون تشانغ مين سيره على درب الفوز بتغلبه على الأوكراني كيريل غوروبيتس.

لم تكن مهمة "ذا بيغ هارت" سهلة ضد العنيد الأوكراني، إذ بعد صراع منهك دام ثلاث جولات خرج منتصرا بقرار منقسم من الحكام الثلاثة.

بهذا الفوز عزّز الكوري الجنوبي، 28 عاما، مكانته في قسم وزن الريشة المدكس بالنجوم رافعا رصيده إلى 7 انتصارات وهزيمتين.