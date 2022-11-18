إيراج عزيزبور ضد رومان كريكليا: من سيفوز بالنزال الثالث؟

المقاتلان يتطلعان في المعركة النارية الثالثة بينهما إلى حسم نزاعهما والحصول على الحزام الفضي خلال الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE 163.

لقد سبق لكل منهما تحقيق الفوز على الآخر في نزال واحد، ما سيجعل من معركتهما المقبلة داخل ملعب سنغافورة الداخلي، فرصة ذهبية لأحدهما لفض نتيجة التعادل 1-1 بالقوة وفرض سطوته على الأخر.

اللقاء الأول: انتصار عزيزبور بعد التمديد

في شباط/ فبراير 2018، كان الفوز حليف الإيراني عزيزبور في المواجهة الأولى بين المحاربين العملاقين في نهائي بطولة Kunlun Fight 68 للوزن الثقيل.

في ذلك النزال، أظهر الأوكراني قدرات قتالية هائلة وانهال على الإيراني بلكمات مستقيمة وضربات قاسية بركبتيه، لكن عزيزبور رد على تلك الهجمات بلكمات قوية ومحاولات إسقاط ناجحة.

أسفرت الجولات الثلاث الحماسية عن نتيجة التعادل، فلجأ ثنائي الوزن الثقيل إلى تمديد الجولة لحسم هوية البطل. هاجم كريكليا مجدداً بلكمات القوية، ردّ عليها عزيزبور بشراسة لينتصر بإجماع الحكام.

بعد عام واحد... كريكليا يثأر لنفسه

كتم كريكليا بطل الكيك بوكسينغ غيظه إثر هزيمته في المواجهة الأولى أمام عزيزبور في عام 2018، منتظراً فرصة أخرى يطفئ بها نار الثأر المتأججة في صدره.

حانت الفرصة عام 2019، فوجد الأوكراني نفسه مجدداً وجهاً لوجه أمام عزيزبور في نهائي بطولة Kunlun Fight 80 للوزن الثقيل.

عبَر المقاتل الأوكراني إلى المشهد الختامي من البطولة عن جدارة بعد تغلبه في نصف النهائي على نظيره رادي أوباسيتش في الجولة الثانية، ولم يكن ليواجه الإيراني في النهائي ويثأر منه لولا أن الحظ لعب دوره بشكل كبير.

فرغم خسارة عزيزبور أمام هايمي موريس في نصف النهائي، الأخير انسحب من البطولة، ما سمح للإيراني بتعويضه في النهائي.

بدافع ثأري، أطلق الأوكراني العنان لضرباته وأسقط عزيزبور مرتين في الجولة الأولى، واستمر في القتال بثقة عالية في الجولة الثانية.

في الجولة الثالثة، كان عزيز بور بحاجة لحسم الجولة الأخيرة لصالحه، لذلك سعى بكل ما أوتي من قوة وجهد إلى الإطاحة بخصمه دون جدوى.

لقد حصل كريكليا بالإجماع على تاج بطولة KLF للوزن الثقيل، وإنتقم لنفسه من خسارته السابقة.

معركة ثالثة تحتمل جميع التوقعات

ستكون المعركة الثالثة بين الرجلين منفتحة على كل الإحتمالات.

يأمل المقاتلان في تقديم أفضل مستويات لديهما في نهائي الجائزة الكبرى، بهدف الفوز باللقب وترسيخ مكانتهما كأفضل مقاتلي الكيك بوكسينغ في "ون" في فئة الوزن الثقيل.

ولم يُهزم أي من المقاتلين منذ خسارتهما الأخيرة أمام بعضهما البعض.

يملك كريكليا، 31 عاماً، بطل "ون" العالمي للكيك بوكسينغ للوزن الثقيل الخفيف، سجلاً مثالياً 4-0 في المنظمة. وكان قد انتصر مؤخرا على غوتو إينوسينتي في نصف نهائي الجائزة العالمية الكبرى في الكيك بوكسينغ لفئة الوزن الثقيل.

وبعد فوزه على برونو شافيز في مباراته قبل النهائية، أصبح المقاتل الإيراني عزيزبور يملك سجلاً من ثلاث انتصارات في بطولة "ون".

