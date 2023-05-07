إنهاءان مثيران لستامب فيرتكس وجاكي بونتان

بقواعد فنون القتال المختلطة لوزن الذرة، أظهرت الأمريكية أندرسون أداء جيدا في الجولة الأولى وكادت بحركة مثلث الخنق أن تخضع فيرتكس لكن الأخيرة أفلتت بصعوبة.

بالعودة إلى القتال وقوفا، استمرت أندرسون الملقبة بـ "ليل سافدج" في الهجوم باستخدام اللكم المباشر والخلفي الموجه نحو وجه ورأس التايلاندية التي اكتفت ببعض اللكمات المستقيمة "جاب" لمنع تقدم منافستها.

في الجولة الثانية، كان واضحا أن فيرتكس درست جيدا تحركات أندرسون. حاولت استغلال أخطائها الدفاعية وقامت بهجوم من الخلف بقصد خنقها إلا أنها لم تنجح.

بعد ذلك، وقعت الأمريكية في المحظور بمحاولتها التراجع إلى الخلف دون أخذ الاحتياط لتستغل النجمة التايلاندية ذلك وتنقض عليها بركلة يمينية عنيفة جدا على مستوى البطن جعلتها تتلوى من الألم.

أنهى الحكم المباراة عند 2:27 من زمن الجولة الثانية معلنا فوز فيرتكس بالضربة القاضية الأولى لها في سجلات انتصاراتها تحت راية "ون".

قالت المقاتلة الشابة البالغة من العمر 25 عاما بعد نهاية المعركة: "أنا سعيدة جدا الجميع يعرف أنني مقاتلة جيدة في المواي ولكنني أثبت اليوم أنني أيضا لاعبة لايستهان بها في فنون القتال المختلطة".

ستامب، البطلة العالمية السابقة في الكيك بوكسينغ والمواي تاي عن فئة وزن الذرة ستخوض النزال المقبل على لقب فنون القتال المختلطة العالمي ضد ملكة الفئة أنجيلا لي، وقالت عن هذه الفرصة الذهبية: "نعم أريد الحزام الذهبي وأرغب في أن يشاهد الجميع أسلوبي في القتال".

منذ أن خاضت نزالها الأول في الفنون القتالية المختلطة من أربع سنوات، حققت التايلاندية سجلاً من عشرة انتصارات وخسارتين. كما فازت بالجائزة العالمية الكبرى عن فئة وزن الذرة، وتصدرت المركز الأول في فئتها.

جاكي بونتان تفوز بالضربة القاضية التقنية

حققت الأمريكية جاكي بونتان فوزا مثيرا على الأسترالية دياندرا مارتن في معركة المواي تاي عن فئة وزن غير مقيد (49.5 كغ).

بونتان، احتاجت لـ 2:34 في الجولة الافتتاحية لحسم معركتها، بعد أن أطلقت قذيفة بيمناها أصابت مباشرة وجه مارتن وطرحتها أرضا غير قادرة على الوقوف لينهي الحكم النزال بانتصار مذهل للمقاتلة الشابة، 25 عاما.

الفوز هو الثاني على التوالي والخامس للأمريكية التي تعرضت لهزيمة وحيدة في مشوارها الحالي في بطولة "ون" وجاءت تلك الخسارة على يد سميلا "ذا هوريكين" سوندل بطلة العالم الحالية في المواي تاي لوزن القشّة.