إلياس موساييف يواجه كولابدام في الحدث الرئيسي

يوم الجمعة 2 حزيران/ يونيو، يشهد ملعب "لومبيني" للملاكمة حدثاً رئيسياً بين اثنين من المهاجمين الكبار وهُما كولابدام سور.جور.بياك أوتاي ضد إلياس موساييف في مواجهة مواي تاي لوزن الديك.

كولابدام بطل العالم في استاد لومبيني من قسمين، سيعود إلى الساحة الشهيرة في ثالث ظهور له في سلسلة ONE Friday Fights الأسبوعية بهدف العودة إلى سكة الفوز.

في عرض ONE Friday Fights 2، سجل " ليفت ميتيورايت " فوزاً حاسماً بقرار الإجماع على خصمه القديم سانغماني بك.ساينشاي. لكن في آذار/ مارس الماضي انهزم بالضربة القاضية على يد موانغتاي بك.ساينشاي بعد معركة مثيرة.

من جانبه، يحرص موساييف عندما يخوض ثالث نزال له في بطولة "ون" على على الانتصار لاستئناف تسلق تصنيف فئة وزن الديك.

افتتح الروسي مشواره بفوز مثير بالضربة القاضية في الجولة الثانية أمام بانريت لوكجاومايسايواري في شباط/فبراير. لكن بعد شهر خسر أمام النجم الصاعد يودفوبا ويمانير البالغ من العمر 19 عاماً، بقرار الإجماع.

بالنظرا لرغبة كلا المهاجمين في العودة إلى درب الفوز، يتوقع أن تكون المواجهة صاخبة من البداية وحتى النهاية.

في الحدث الرئيسي المشترك، سيشارك بطل العالم في استاد لومبيني ثلاثي الأقسام روناتشاي تور رامينترا لأوّل مرّة ضدّ زميله الوافد الجديد آيكالاك سور سامارنغارمينت في مواجهة مواي تاي بوزن (56.2 كغ).

حصل روناتشاي عام 2015 على جائزة مقاتل العام في لومبيني وعلى جائزة جائزة الهيئة الرياضية التايلاندية لأفضل مقاتل للعام في عام 2022. في المقابل، عاد خصمه آيكالاك من تقاعد قصير إعجابه بمنصة المنظمة العالمية الضخمة.

في المباراة الوحيدة في العرض بقواعد الكيك بوكسينغ، يأمل كايونار سور جور ثونغبراجين في أن تؤتي تجربته الواسعة في المواي تاي ثمارها ضدّ النجم الروسي غير المهزوم إلبروس أميرخانوفيتش.

رفع أميرخانوفيتش رقمه القياسي المثالي إلى 7-0 بعد فوز بالضربة القاضية على بايدسانليك بك.ساينشاي في أول ظهور له في شباط/فبراير الماضي، لكن كاونار هو بطل العالم في المواي تاي في ملعب لومبيني ولديه رصيد رائع 180-47-3.

أثناء المعركة، سيختبر ثونغبراجين تجربته الواسعة تحت النيران الشديدة للروسي الملقب بـ"داغستان ساموراي".

معارك ONE Friday Fights 19 كاملة

• كولابدام سور جور بيك أوثاي ضدّ إلياس موساييف (مواي تاي - وزن الديك)

• روناشاي تور رامينترا ضدّ أيكالاك سور سامارنغارمينت (مواي تاي - وزن غير مقيّد 56.2 كغ)

• ريتيديت سور سوماي ضدّ جليل بارنز (مواي تاي - وزن غير مقيّد 60.3 كغ)

• دين سيتنايوكتاويبتافونغ ضدّ بيترافا سور سوبيت (مواي تاي - وزن غير مقيّد 55.3 كغ)

• كوهتاو بيتسوموك ضدّ أمنارتديت سيتنايوكموت (مواي تاي - وزن غير مقيّد 52.6 كغ)

• بارنبيت سور جور ليكموانيون ضدّ سروش أكبري (مواي تاي - وزن غير مقيّد 57.1 كغ)

• كاونار سور جور ثونغبراجين ضدّ إلبروس أميرخانوفيتش (كيك بوكسينغ - وزن الديك)

• بانريت لوكجاومايسايواري ضدّ فرزان جيجيك (مواي تاي- وزن الديك)

• بونغسيري سور جور ويتشتبادريو ضدّ نوليسون سيلفا (مواي تاي - وزن القشّة)

• ناتاليا ديشكوفا ضدّ لينا نوكر (مواي تاي - وزن القشّة)

• تشين روي مقابل دريكس زامبوانغا (فنون القتال المختلطة - وزن الديك)

• مراد أوماشييف ضد إبراهيم شايمانوف (فنون القتال المختلطة - وزن الخفيف)

