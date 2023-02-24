إلياس النهاشي أول عربي يفوز بنزال في سلسلة عروض بطولة "ون" في ملعب "لومبيني" للملاكمة



النهاشي، الذي يمتلك سجلاً قتالياً نظيفاً في بطولة "ون"، خاض أول نزال له ضمن فئة وزن الديك في المنظمة بعد أن تخلى عن حزام بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة في كانون الثاني/يناير لينتقل إلى فئة الوزن الأعلى.

وONE Friday Fights هي سلسلة عروض أسبوعية تقيمها أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم، بطولة "ون"، كل يوم جمعة، على ملعب "لومبيني" للملاكمة، وتنطلق الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرّمة، وتُبثّ عبر "بي إن سبورت".

وجاء انتصار النهاشي بالضربة القاضية عند 1:20 من الجولة الثانية، بعدما هيمن المغربي المتألق على مجريات الجولة الأولى، ولم يسمح له بتهديد سيطرته أو تسديد لكمات أو ركلات قوية.

بهذا الانتصار أصبح النهاشي، 26 عاماً، أول مقاتل عربي يفوز بنزال ضمن سلسلة ONE Friday Fights من بطولة "ون".

وكان التونسي مروان حولي قد تعرض لخسارة على يد البلغاري بوغدان شوماروف بالضربة القاضية عند 1:15 من الجولة الأولى للنزال الرابع ضمن بطاقة العرض.

كما شارك مقاتلان عربيان من العراق خلال عروض سلسلة ONE Friday Fights، هُما مصطفى التكريتي واياد البدر.

البدر واجه الماليزي إلياس غزالي في النزال الثالث ضمن بطاقة العرض الثاني، ONE Friday Fights 2، الذي أُقيم يوم 27 كانون الثاني/يناير. قدّم العراقي أداءً مميّزاً خلال نزال المواي تاي عن فئة وزن الذبابة الذي جاء متقارب المستوى. غير أنّ قرار الحكّام جاء مفاجئاً للمشاهدين والمعلقين، ليفوز الماليزي بالإجماع.

أما التكريتي، فتعرّض لهزيمة بإجماع الحكّام في نزال مواي تاي عن فئة الوزن الخفيف أمام رونغراوي سيتسونغبينونغ خلال العرض الثالث، ONE Friday Fights 3 بعد ثلاث جولات قتالية.

يُذكر أنّ النهّاشي هو أحد أبرز المقاتلين العرب في بطولة "ون" إلى جانب مواطنه المغربي بطل العالم في المواي تاي لوزن القشة يوسف العسيري.