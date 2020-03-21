إلغاء بطولة العالم لهوكي الجليد بسبب تفشي وباء كورونا

ألغيت بطولة العالم للهوكي على الجليد، المقررة بين 8 و24 أيار/مايو في سويسرا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر السبت الاتحاد الدولي للعبة.

كتب الاتحاد في بيان "نظرا للظروف الحالية وبعد محادثات مع الأطراف المعنية، قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد أنه لا يمكن إقامة بطولة العالم للهوكي على الجليد في زيوريخ ولوزان".

تابع البيان "من المستحيل نقل (المونديال) إلى بلد آخر"، مشيرا إلى أن تأجيل البطولة التي تقام مرة كل سنة، يجب أن تقرره الجمعية العمومية.

كما تأجلت الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي والتي كانت مقررة في نهاية المونديال بين 21 و23 أيار/مايو في زيوريخ إلى أجل غير مسمى.

وتحمل روسيا (الاتحاد السوفياتي) الرقم القياسي مع 27 ذهبية بفارق لقب عن كندا.

وألغيت الثلاثاء مباريات الدرجة الدنيا التي تخول المنتخبات بالصعود وخوض المونديال في العام التالي.

وأدى الوباء العالمي لفيروس "كوفيد-19" أيضا إلى تعليق منافسات دوري "أن اتش إل" الأميركي للهوكي على الجليد.

