إلغاء بطولة العالم للتزحلق الفني بسبب وباء كورونا

وكان من المقرر أن تستضيف مونتريال البطولة في منتصف أذار/مارس الماضي، لكن فيروس "كوفيد-19" حال دون إقامتها، على غرار بطولتي التزحلق السريع والمسار القصير اللتين كانتا مقررتين قبلها في سيول.



وجاء في البيان: ""دراكاً بتسارع التطورات السلبية المرتبطة بـ +كوفيد-19+، والمأساة الإنسانية العالمية الناتجة عنه، والتدابير التي اتخذتها السلطات العامة، فضلاً عن المشاكل اللوجستية، خَلُصَ مجلس الاتحاد الدولي للتزحلق +أي أس يو+ إلى أنّ إعادة جدولة بطولة العالم لم تكن ممكنة" وأضاف اتحاد اللعبة: "لذلك، تقرر إلغاء هذه البطولات نهائياً" في إشارة أيضاً إلى بطولتي التزحلق السريع والمسار القصير.



وأضاف الاتحاد أنّه من المقرر عقد اجتماع جديد لمجلسه عبر تقنية الاتصال بالفيديو في نهاية نيسان/أبريل الحالي "في ما يتعلق بروزنامة موسم 2020-2021، مع الأخذ في الاعتبار تطور أزمة +كوفيد-19+ وعواقبها على تنظيم المسابقات الرياضية الدولية".



وأوضح الاتحاد أن هناك: "سيناريوهات مختلفة سيتم مناقشتها" في ما يخص "الخيارات المناسبة لجميع المعنيين"، وبالتالي "تخفيف حالة عدم اليقين إلى الحد الأدنى الممكن".

ويبدأ الموسم الدولي تقليدياً في أيلول/سبتمبر، ليصل إلى ذروته في آذار/مارس بإقامة بطولة العالم.