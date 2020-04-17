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إلغاء بطولة العالم للتزحلق الفني بسبب وباء كورونا

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انضمت بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد إلى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما اتخذ الجمعة القرار بإلغائها نهائياً بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة.

Reuters

وكان من المقرر أن تستضيف مونتريال البطولة في منتصف أذار/مارس الماضي، لكن فيروس "كوفيد-19" حال دون إقامتها، على غرار بطولتي التزحلق السريع والمسار القصير اللتين كانتا مقررتين قبلها في سيول.

وجاء في البيان: ""دراكاً بتسارع التطورات السلبية المرتبطة بـ +كوفيد-19+، والمأساة الإنسانية العالمية الناتجة عنه، والتدابير التي اتخذتها السلطات العامة، فضلاً عن المشاكل اللوجستية، خَلُصَ مجلس الاتحاد الدولي للتزحلق +أي أس يو+ إلى أنّ إعادة جدولة بطولة العالم لم تكن ممكنة" وأضاف اتحاد اللعبة: "لذلك، تقرر إلغاء هذه البطولات نهائياً" في إشارة أيضاً إلى بطولتي التزحلق السريع والمسار القصير.

وأضاف الاتحاد أنّه من المقرر عقد اجتماع جديد لمجلسه عبر تقنية الاتصال بالفيديو في نهاية نيسان/أبريل الحالي "في ما يتعلق بروزنامة موسم 2020-2021، مع الأخذ في الاعتبار تطور أزمة +كوفيد-19+ وعواقبها على تنظيم المسابقات الرياضية الدولية".

وأوضح الاتحاد أن هناك: "سيناريوهات مختلفة سيتم مناقشتها" في ما يخص "الخيارات المناسبة لجميع المعنيين"، وبالتالي "تخفيف حالة عدم اليقين إلى الحد الأدنى الممكن".

ويبدأ الموسم الدولي تقليدياً في أيلول/سبتمبر، ليصل إلى ذروته في آذار/مارس بإقامة بطولة العالم.

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