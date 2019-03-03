إعادة انتخاب أحمد الفهد على رأس المجلس الأولمبي الآسيوي

وجاء في بيان وزعه المجلس "زكت الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الأحد في العاصمة التايلاندية بانكوك سعادة الشيخ أحمد الفهد الصباح لرئاسة المجلس لولاية جديدة من 2019 حتى 2024".

وأوضح أن الفهد الذي يتولى منصبه منذ العام 1991، اختاره السبت المكتب التنفيذي للمجلس "مرشحاً وحيداً لرئاسة المجلس للدورة المقبلة".

ونقل البيان عن الشيخ أحمد تعهده أمام الجمعية العمومية بذل "كل ما يمكنني لمواصلة العمل في هذه المنظمة".

وكان الفهد الذي يتمتع بنفوذ واسع في عالم الرياضة على المستويين الدولي والقاري، قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعليق مهامه في اللجنة الأولمبية الدولية، وتنحيه مؤقتاً عن رئاسة اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية "أنوك"..