English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات أخرى

إعادة انتخاب أحمد الفهد على رأس المجلس الأولمبي الآسيوي

من قبل

أعاد المجلس الأولمبي الآسيوي الأحد انتخاب الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيساً له لولاية جديدة من خمسة أعوام، بعد نحو ثلاثة أشهر على إعلانه الابتعاد مؤقتاً عن مناصب أولمبية.

Reuters

وجاء في بيان وزعه المجلس "زكت الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الأحد في العاصمة التايلاندية بانكوك سعادة الشيخ أحمد الفهد الصباح لرئاسة المجلس لولاية جديدة من 2019 حتى 2024".

وأوضح أن الفهد الذي يتولى منصبه منذ العام 1991، اختاره السبت المكتب التنفيذي للمجلس "مرشحاً وحيداً لرئاسة المجلس للدورة المقبلة".

ونقل البيان عن الشيخ أحمد تعهده أمام الجمعية العمومية بذل "كل ما يمكنني لمواصلة العمل في هذه المنظمة".

وكان الفهد الذي يتمتع بنفوذ واسع في عالم الرياضة على المستويين الدولي والقاري، قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعليق مهامه في اللجنة الأولمبية الدولية، وتنحيه مؤقتاً عن رئاسة اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية "أنوك"..

 

السابق منافسة قوية بين الفرسان في الي
اقرأ
منافسة قوية بين الفرسان في اليوم الثاني من بطولة لونجين العالمية
التالي أستراليا ترحب بدعوتها ودول أوق
اقرأ
أستراليا ترحب بدعوتها ودول أوقيانيا للمشاركة في الألعاب الآسيوية

آخر الأحداث