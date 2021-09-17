English
العربية
دوري أبطال أوروبا
رياضات أخرى

إرجاء ماراثون طوكيو مجدداً

من قبل

أرجئ ماراثون طوكيو مجدداً وهذه المرة حتى آذار/مارس 2022، بعدما كان مقرراً في موعده الجديد في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك لصعوبة التنبؤ بالوضع الوبائي الناجم عن فيروس كورونا والقيود المرتبطة به بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة.

REUTERS

وقالت مؤسسة ماراثون طوكيو في بيان "مع صعوبة التنبؤ بوجهة فيروس كورونا (ارتفاع عدد الحالات من عدمه) والقيود المفروضة على التنقل، اتُخِذَ القرار في اجتماع مجلس الإدارة اليوم بتأجيل ماراثون طوكيو 2021 الى يوم الأحد، السادس من آذار/مارس 2022".

وكان السباق مقرراً أصلاً في آذار/مارس الماضي بمشاركة حوالي 38 ألف عداء، بينهم العديد من عدائي النخبة، لكنه أرجئ الى تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المنظمون "حتى قبل شهر واحد فقط من الحدث، لا تزال طوكيو في حالة طوارئ"، معلنين بأن نسخة 2022 من الماراثون ستلغى لتحل مكانها نسخة 2021 المؤجلة، وذلك في إجراء له نفس النتيجة إن كان بإلغاء نسخة 2021 أو الغاء نسخة 2022 باستثناء التسمية (ماراثون طوكيو 2021 عوضاً عن ماراثون طوكيو 2022 كما حصل في أولمبياد طوكيو الذي أرجئ حتى صيف 2021 لكنه أبقي على تسمية طوكيو 2020).
 

ماراثون طوكيو رياضات أخرى
السابق الترويج لوظائف الشباب في قطاع
اقرأ
الترويج لوظائف الشباب في قطاع الرياضة أبرز محاور النقاش في اليوم الرابع
التالي نساء بوليفيات يلعبن كرة القدم
اقرأ
نساء بوليفيات يلعبن كرة القدم على قمة جبلية

آخر الأحداث

>