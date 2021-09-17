إرجاء ماراثون طوكيو مجدداً

وقالت مؤسسة ماراثون طوكيو في بيان "مع صعوبة التنبؤ بوجهة فيروس كورونا (ارتفاع عدد الحالات من عدمه) والقيود المفروضة على التنقل، اتُخِذَ القرار في اجتماع مجلس الإدارة اليوم بتأجيل ماراثون طوكيو 2021 الى يوم الأحد، السادس من آذار/مارس 2022".

وكان السباق مقرراً أصلاً في آذار/مارس الماضي بمشاركة حوالي 38 ألف عداء، بينهم العديد من عدائي النخبة، لكنه أرجئ الى تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المنظمون "حتى قبل شهر واحد فقط من الحدث، لا تزال طوكيو في حالة طوارئ"، معلنين بأن نسخة 2022 من الماراثون ستلغى لتحل مكانها نسخة 2021 المؤجلة، وذلك في إجراء له نفس النتيجة إن كان بإلغاء نسخة 2021 أو الغاء نسخة 2022 باستثناء التسمية (ماراثون طوكيو 2021 عوضاً عن ماراثون طوكيو 2022 كما حصل في أولمبياد طوكيو الذي أرجئ حتى صيف 2021 لكنه أبقي على تسمية طوكيو 2020).

