أونغ لا نسانغ وروتولو وأوك راي يون يحققون انتصارات في ONE Fight Night 10

في عرض بطولة "ون" التاريخي ONE Fight Night 10 حقق أونغ لا نسانغ وأوك راي يون فوزين يعيدهما إلى المنافسة على أعلى المراتب ضمن تصنيفات فئتيهما، في حين انتصر تاي روتولو على رينير دي ريدر في نزال خارق في مصارعة الإخضاع.

في التالي نستعيد مجريات النزالات الثالثة التي خاضها النجوم في دنفر كولورادو.

أونغ لا نسانغ يحسم نزاله بخنق المقصلة

سجل بطل العالم السابق، البورمي-ميانماري لا نسانغ الفوز الثامن والعشرين في مسيرته بعد أن أخضع فان رونغ في نزال فنون القتال المختلطة للوزن المتوسط.

تعثر "ذا بورميز بايثون" بتلقيه للكمة يمنية قاسية من الصيني في الجولة الأولى. بعد ذلك نفّذ أيقونة ميانمار حركة خنق المقصلة ليجبر فان رونغ على الاستسلام بعد 48 ثانية فقط من بداية المشهد الثاني.

رفع لا نسانغ رصيده إلى 30-13 وعزز من حظوظه للحصول على فرصة لاستعادة اللقب العالمي في فئته.

روتولو يهزم دي ريدر

حافظ تاي روتولو، بطل العالم في الجوجيتسو البرازيلية، على سجله الخالي من الهزيمة بالفوز على بطل العالم للوزن المتوسط رينر دي ريدر في معركة مصارعة الإخضاع.

لكونه كان المصارع الأكثر عدوانية وفعالية، أمّن ممثل فريق "أتوس" انتصار بقرار الإجماع ليرفع به سجله الإجمالي إلى 22-9.

فوز أوك راي يون على لوين تينانيس

تغلّب بطل العالم السابق للوزن الخفيف، أوك راي يون، بشق الأنفس على منافسه الأمريكي البارز، لوين تينانيس، بإجماع الحكام الثلاث.

الكوري الجنوبي المنافس رقم 1 في فئته، واجه بعض صعوبات في القتال الأرضي لكن ملاكمته الجيدة منحته التفوق ليحسن رقمه القياسي الإجمالي 17-4.