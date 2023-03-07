أوك راي يون ضدّ لوين تينانيس.. نزال مثير آخر يضاف لعرض ONE Fight Night 10

سيلتقي بطل "ون" العالمي السابق للوزن الخفيف الكوري الجنوبي أوك راي يون منافسه الأمريكي لوين تينانيس في مواجهة سيكون لها تأثير كبير على تصنيف فئة الوزن الخفيف الذي يتزعمه البطل كريستيان لي.

سطع نجم أوك راي يون في سماء بطولة "ون" عام 2021، عندما حقق مفاجأة كبرى بفوزه الصادم على حامل اللقب العالمي الحالي كريستيان لي.

لكن بعد عام من تتويجه، أخفق الكوري الجنوبي في الحفاظ على لقبه وخسره ضد لي بالضربة القاضية التقنية في مباراة العودة خلال عرض ONE 160.

لكن رغم الهزيمة يمتلك راي يون سجلاً قتالياً بـ16-4 ويمكن أن يعيده الفوز على تينانيس للتنافس من جديد على الحزام الذهبي.

ولتحقيق ذلك، سيتسلّح المقاتل، البالغ من العمر 31 عاماً، بمهاراته القوية في القتال وقوفاً إلى جانب الدفاع الصلب والقدرة على الإسقاط والإخضاع، مما يجعله اختباراً صعباً لخصمه الأمريكي.

للمرة الثانية على التوالي، سيجد الأمريكي نفسه في مواجهة مقاتل من كوريا الجنوبية، إذ خرج من معركته الأخيرة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2022 منتصرا بقرار منقسم على "كرايزي دوغ" داي سونغ بارك ليرفع سجله المثالي إلى 11-1.

لوين تينانيس، 32 عاماً، عانى كثيراً من الإصابات في مسيرته، لكنه لا يزال يشّكل تهديداً حقيقياً على أي مقاتل في فئة الوزن الخفيف خصوصا عندما يكون في أفضل مستوياته في المصارعة وهي رأس حربته التي سيشهرها في وجه النجم الكوري الجنوبي.

إنّ الفوز بالمواجهة سيضع أحد الرجلين في سباق المنافسة على اللقب العالمي، لذلك يتوقع أن يكون القتال ملتهبا بين المصنف الأول حاليا في الفئة والأمريكي بسجله الجيد في "ون" 7-1.

العرض الأول لأكبر منظمة قتالية في العالم على الأراضي الأمريكية، يتضمن نزالات مثيرة تتصدرها المواجهة الثالثة في وزن الذبابة بين البطل الأمريكي ديمتريوس جونسون والبرازلي أدريانو مورايس في الحدث الرئيسي.

ويشهد العرض أيضاً معارك أخرى بارزة، تجمع بين المكسيكي الوافد الجديد إلى بطولة "ون" إدغار تاباريس والنجم التايلاندي رودتانغ جيتموانيون على لقب الأخير العالمي في المواي تاي لوزن الذبابة.

كما سيواجه نجم ميانمار أونغ لا نسانغ الصيني فان رونغ في نزال ناري عن فئة وزن الوسط، في حين يلتقي المقاتل الكرواتي روبرتو سولديتش مع بطل العالم السابق في الفنون القتالية للوزن الوسط زيبازتيان كاديستام.

وسيكون اليمني أسامة المروعي ممثلاً للعرب في تلك الليلة عندما يخوض نزاله الأول في بطولة "ون" ضد الأميركي ميكي موسوميشي على لقب بطولة العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة.

نزالات عرض ONE Fight Night 10 (حتى الآن):



• ديميتريوس جونسون ضد أدريانو مورايس (بطولة العالم لفنون القتال المختلطة -وزن الذبابة)

• رودتانغ جيتموانيون ضدإدغار تاباريس (بطولة العالم في مواي تاي - وزن الذبابة)

• مايكي موسوميشي ضد أسامة المروعي (بطولة العالم في مصارعة الإخضاع - وزن الذبابة)

• ستامب فيرتكس ضد أليز أندرسون (فنون القتال المختلطة- وزن الذرة)

• سيج نورثكوت ضد أحمد مجتبى (فنون القتال المختلطة - وزن الخفيف)

• أونغ لا نسانغ ضد فان رونغ (فنون القتال المختلطة - وزن المتوسط)

• خيرت أحمدوف ضد ريس ماكلارن (فنون القتال المختلطة -وزن الذبابة)

• سيج نورثكوت ضد أحمد مجتبى (فنون القتال المختلطة -وزن الخفيف)

• رينير دي ريدر -تاي روتولو (مصارعة الإخضاع- وزن الوسط)

• جياكي بونتان ضد دياندرا مارتن (مواي تاي -وزن القشة)