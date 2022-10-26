أندرادي يصف سيناريو نهاية معركته مع لينكير بـ "المحبط"

أندرادي لم يحسن استغلال فرصة انتزاع الحزام العالمي لوزن الديك من لينيكر، الذي اضطر أن يتنازل عن لقبه بعد فشله في تحقيق الوزن المطلوب للفئة.

وفي حديث لبطولة "ون"، عبّر أندرادي، المُلقّب بـ"الفتى العجيب"، عن حسرته لضياع الفرصة الذهبية لتحقيق اللقب الذي لطالما حلم بتحقيقه، متهماً لينيكر باتخاذ الطريق السهل للخروج من المواجهة، ومتحدياً الأخير لنزال جديد.

وقال أندرادي: "ربما ارتكبت خطأ عندما ضربته بركبة منخفضة، لكن لا أعتقد أن تلك الضربة كانت كافية لجعله يمتنع عن مواصلة القتال، ويسلك الطريق السهل للخروج".

ويصرّ أندرادي، 25 عاماً، أنه كان الأفضل في النزال حيث وجّه ضربات قوية لخصمه، أبرزها لكما يسارية أصابت عين لينيكر اليمنى.

أندرادي يرغب في مواجهة لينيكر... ولكنّ

أبدى إبن منطقة فورتاليزا بالبرازيل رغبته في مواجهة لينيكر مجدّداً، قائلاً: "لا أعتقد أنه يريد مواجهتي مرة أخرى. أنا مستعد في أي وقت إذا ما رغب في إعادة المباراة".

وأضاف صاحب السجّل 8-2 في الفنون القتالية المختلطة: "لينيكر يتجنب مواجهتي منذ فترة طويلة. فقبل النزال الأخير معه لم يحقق الوزن المطلوب، ثم تخلى بعد ذلك عن القتال بهذه الطريقة. إنه أمر محبط بالنسبة لي".