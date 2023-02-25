أندرادي بطل جديد في وزن الديك وتاوانشاي يحافظ على حزامه الذهبي

العرض المثير شهد أيضا تشكيلة من النزالات القوية، منها الانتصار السريع بالضربة القاضية لبطل العالم للمواي تاي في وزن الريشة،توانشاي بك سانشياي، في معركة الدفاع عن لقبه ضد التركي جمال يوسوبوف.

وإليكم أبرز أحداث العرض الذي أقيم فجر السبت 25/شباط فبرايرعلى ملعب لومبيني للملاكمة بتايلند.

بطل عالمي جديد في وزن الديك

أخيراً، تمكّن فابريسيو أندرادي من تحقيق حلم طال انتظاره، بعد تتويجه يوم السبت بلقب بطولة العالم لوزن الديك على حساب البطل السابق لهذه الفئة جون لينيكر.

في معركة الحدث الرئيسي، اتبع البطل الجديد الملقّب بـ”وندر بوي" استراتجيية قتالية مثمرة تمثلت في استخدام اللكمات المستقيمة العنيفة إلى جانب الصمود قدر المستطاع في وجه خطافيات لينكير الشرسة ومحاولات الإسقاط.

بمرور وقت النزال، بدا التعب والارهاق ينال من لينيكر نتيجة بذله لمجهود كبير في اللكم والضرب بركلات منخفضة. حاول أندرادي استغلال الموقف وكثف من لكماته اليسارية المستقيمة نحو عيني خصمه متسببا في انتفاخهما بشكل واضح.

قبل بداية الجولة الخامسة، حصلت المفاجأة حيث طالب مدرب "هاندز أوف ستونز" (أي "الأيدي الحجرية")، بوقف النزال خوفا من تفاقم وضع مقاتله. ليفوز "وندر بوي" بالضربة القاضية ويخرج من حلبة لومبيني حاملا على كتفه الحزام الذهبي لوزن الديك الذي طالما لاحقه.

تاوانشاي ينهي جمال يوسوبوف في 49 ثانية

عندما حصل جمال يوسوبوف على فرصة للقتال على لقب بطولة العالم في المواي تاي لوزن الريشة، ظن البعض أنه سيكون قادرا على انتزاع اللقب بالنظر لقوته وسجله النظيف في "ون" 3-0.

لكن ملك الفئة، التايلاندي تاوانشاي بك.ساينشاي، كان غير مستعد للتنازل عن لقبه خاصة أنه خاض المعركة أمام جماهير بلده تايلاند، التي ملأت حلبة لومبيني.

بدأ النزال بركلات دفع من المهاجم التايلاندي، وبعض اللكمات غير المؤثرة من جانب يوسوبوف. أطلق تاوانشاي ركلة منخفضة موجعة نحو فخذ يوسوبوف الذي تألم بشدة.

في 49 ثانية فقط من زمن الجولة الأولى، أعلن الحكم فوز سريعاً لتاوانشاي، 23 عاماً، الذي حصل على 50 ألف دولار كمكافأة أداء من رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي، شاتري سيتيودتونغ.

انتصار مارتن نغوين في فنون القتال المختلطة

حافظ بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة عن فئتين، مارتن نغوين، على مرتبته للمنافسة على لقب بطولة العالم لوزن الريشة.

الأسترالي الفيتنامي، البالغ من العمر 33 عاماً، فاز على البرازيلي ليوناردو كاسوتي بقرار الإجماع بعد صراع امتد لثلاث جولات.

وبهذا الفوز رفع النجم المخضرم سجله المثالي إلى 15-6 مبقيا على آماله للمنافسة على اللقب العالمي في فئته.

وفي فئة وزن الذبابة، خرج داني كينغاد المنافس على لقب بطولة العالم في فنون القتال المختلطة لوزن فائزا من معركته الصعبة ضد إيكو روني سابوترا صاحب الانتصارات المبهرة.

أفضلية كينغاد في الجولات الثلاث منحته في النهاية قرار الفوز بالاجماع. فوز حسّن به المصنف ثالثا في فئته، سجله 15-3، كما أوقف به سلسلة انتصارات سابوترا السبعة المتتالية.

لانغايكر وكيلي يفوزان في مصارعة الإخضاع

بسجله المثالي 2-0، سيحظى تومي لانغاكير بفرصة التنافس مع كايد روتولو بطل "ون" العالمي في مصارعة الإخضاع للوزن الخفيف.

لانغاكير تغلب يوم السبت على بطل العالم في السامبو لأربع مرات والمنافس على لقب بطولة العالم، والي كورزيف.

منذ الدقيقة 2:58 من المعركة المكوّنة من جولة واحدة مدتها 10 دقائق، حسم بطل الجيو جيتسو النرويجي الصراع لمصلحته بحركة إخضاع "قفل الكعب"التي منحته فوزا مستحقاً ومكافأة مالية تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.

وفي منافسات مصارعة السيدات، حسّنت دانييل كيلي سجلها في الإخضاع إلى 21-7-1 ووجهت الدعوة لعدوتها القديمة، جيسا خان.

لم يكن فوز كيلي الثاني على التوالي في أكبر منظمة لفنون القتال في العالم بالسهل. لقد كافحت نجمة الجوجيتسو البرازيلي ضد اليابانية أياكا ميورا في نزال وزن غير المقيّد (53.9 كغ) قبل أن تحقق فوزاً بالاجماع.

فوز أول للألباني شاكا في الكيك بوكسينغ لوزن الخفيف الثقيل

حسم قرار منقسم الصراع في الكيك بوكسينغ عن فئة الوزن الخفيف الثقيل، لمصلحة الألباني فرانسيسكو شاكا على حساب الروماني أندريه ستويكا.

طيلة ثلاث جولات، تبادل العملاقان الضربات الثقيلة، وبعد النهاية منح حكمان الفوز لشاكا الذي أثبت لجمهور الفنون القتالية حول العالم قيمته بعد تعرضه لخسارة في نزاله الأول في بطولة "ون".

وفي وزن الديك، خرج سايمابيتك فيرتكس منتصرا بقرار الإجماع في معركته ضد الصيني زهانغ شينغلونغ.

قدم سايمابيتك، صاحب السجل الاحترافي (125 -18- 1) مستويات جيدة بفضل لكمات المتقنة وحركته السريعة في المرواغة.

الصيني، البالغ من العمر 25 عاماً، حاول استهداف خصمه بلكمات من مسافة قريبة وضربات دوراة لكن خبرة التايلاندي (28 عاماً) وقفت حائلاً دون تحقيقه لمبتغاه.



