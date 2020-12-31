أنباء عن تأجيل دورة الألعاب الخليجية بسبب فيروس كورونا

من قبل beIN SPORTS December 31, 2020 08:02 أفادت تقارير إخبارية أن اللجنة الأولمبية الكويتية قرّرت تأجيل دورة الألعاب الخليجية من مارس المقبل إلى ديسمبر 2021 بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.