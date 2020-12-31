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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات أخرى

أنباء عن تأجيل دورة الألعاب الخليجية بسبب فيروس كورونا

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أفادت تقارير إخبارية أن اللجنة الأولمبية الكويتية قرّرت تأجيل دورة الألعاب الخليجية من مارس المقبل إلى ديسمبر 2021 بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

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