أنباء عن تأجيل دورة الألعاب الخليجية بسبب فيروس كورونا من قبل beIN SPORTS December 31, 2020 08:02 أفادت تقارير إخبارية أن اللجنة الأولمبية الكويتية قرّرت تأجيل دورة الألعاب الخليجية من مارس المقبل إلى ديسمبر 2021 بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا. twitter@KuwaitOlympic اللجنة الأولمبية الكويتية رياضات أخرى دورة الألعاب الخليجية السابق تأجيل الألعاب الآسيوية الشاطئي اقرأ التالي آخر الأحداث December 31, 2020 08:02 أنباء عن تأجيل دورة الألعاب الخليجية بسبب "كورونا" December 30, 2020 13:53 تأجيل الألعاب الآسيوية الشاطئية مجدداً بسبب كورونا December 30, 2020 12:10 المغرب يواصل استعداداته للمشاركة في مونديال اليد December 30, 2020 12:08 اختتام بطولة قطر الدولية لكرة اليد December 29, 2020 22:51 ساغوسين يؤكد أن فوز كييل بالأبطال كان مستحقاً December 29, 2020 22:05 كييل يهزم برشلونة ويتوج بدوري أبطال أوروبا December 29, 2020 20:28 سان جيرمان يحصد المركز الثالث في دوري الأبطال December 29, 2020 17:45 حصاد 2020: فيروس كورونا عبث بجميع الأنشطة الرياضية December 29, 2020 15:54 حصيلة 2020: مأساة كوبي براينت ورحيل مارادونا December 28, 2020 20:07 برشلونة يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد