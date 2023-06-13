أناتولي ماليخين يرغب في مواجهة الملاكم العالمي تايسون فيوري

ويستعد ماليخين لمواجهة أرجان بولار في نزال مرتقب لتوحيد بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة عن فئة الوزن الثقيل في الحدث الرئيسي لعرض ONE Friday Fights 22 الذي سينطلق يوم الجمعة في 23 حزيران/يونيو ابتداءً من الساعة 3:30 بعد الظهر ويُبثّ مباشرةً عبر "بي إن سبورت".

ماليخين، الذي يمتلك سجلّاً احترافياً نظيفاً يبلغ 12-0، رحّب بقدوم فيوري إلى تايلاند، حيث يقيم الروسي، لحضور أحداث لقاء وتحية مع جماهير الملاكمة في البلد.

وعلّق الروسي على قدوم فيوري إلى جزيرة فوكيت جنوب تايلاند، مازحاً: "لا يمكن أن يكون في فوكيت سوى ملك واحد، ملك واحد في الضربة القاضية. لا، في الواقع، أودّ حقاً أن أتنافس مع تايسون. ربما، أعلمه القليل من حيل المصارعة".

مالخين عبّر عن استعداده لتقديم المساعدة لفيوري إذا ما أراد الانتقال إلى الفنون القتالية المختلطة.

وشرح الروسي: "مهاراتي في القتال ستساعد بالتأكيد. إذا أراد تايسون فيوري تجربة يديه في فنون القتال المختلطة ، فعليه أن يتعلم الدفاع عن الإزالة".

وأكمل البطل الروسي: "كما نعلم جميعاً، لم يتمكن أي مقاتل حتى الآن من طرحي على الأرض، لذلك أنا متمرّس في عمليات الإسقاط. أعتقد أنني سأكون قادرا على مساعدته في عمليات الإزالة، تماما كما يمكنه مساعدتي في الملاكمة.

أناتولي، البالغ من العمر 35 عاماً، من أشدّ المتابعين للنجم البريطاني وانتصاراته التاريخية في عالم الفنّ النبيل وقال: "أتابع فيوري منذ فترة طويلة. في الحقيقة إنه الملاكم رقم واحد في العالم، ولا شك في ذلك. إنه رياضي حقيقي، مقاتل حقيقي، رجل قوي".

طوال السنوات الماضية، حقق تايسون فيوري انجازات ونجاحات رائعة داخل الحلبة جعلته محل احترام الجميع ومن ضمنهم أناتولي: "وصل إلى هدفه، وحقق حلمه. لم يستسلم. أعتقد أنه رجل رائع".

\استبعد الروسي أي خطورة في نزاله القصير مع فيوري الذي يسبق معركة توحيد بطولة العالم عن فئة الوزن الثقيل ضد أرجان بولار حامل اللقب. وأوضح "سلادكي": "السجال يعني خوذة وقفازات كبيرة ومعدات واقية. إن مشاركة الحلبة مع أسطورة مثل تايسون قبل القتال مع أرجان سيمنحني القوة، سيلهمني".

وأكمل أناتولي: "تايسون يزن 130 كغ فيجب علي التحرك بسرعة كبيرة لتفاديه. لا أعتقد أننا سنقاتل بكامل قوتنا، لذلك لن يكون في الأمر خطورة".

قبل صراعه المصيري مع العملاق الهندي، بولار، أكد ماليخين أنه لا يحتاج لنصائح من فيوري وقال ساخراً: "أعتقد أنه يمكنني التعامل مع 'الدجاجة' دون مساعدة تايسون. حيلي الخاصة كافية للقضاء على أرجان".

