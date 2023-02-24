أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية: "قطر تتطلع لاستضافة المزيد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى"

وقال البوعينين في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية: "استضافة الأحداث الرياضية مستمرة في قطر بعد المونديال، الرياضة القطرية تسير وفق رؤية طويلة المدى وليست مجرد أهداف مؤقتة"، موضحا أنّ "هناك روزنامة واضحة ليست لهذا العام فقط، وإنما توجد روزنامة لبطولات رياضية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي".

وتابع : "نستضيف دورة الألعاب الآسيوية في 2030، وبطولة العالم للجودو في يونيو المقبل، وبطولة العالم للألعاب المائية في بداية 2024".

وأضاف: "كما نستضيف نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في نهاية العام الجاري، ولو حصرنا خلال 12 أو 14 شهراً، توجد 4 بطولات، 3 منها عالمية وبطولة آسيوية، وهي بطولات كبرى تساهم في تطوير الحركة الرياضية بالدولة".

وأكد البوعينين أنّ "الإرث بالنسبة لنا، ليس على مستوى المنشآت فقط، ولكن على صعيد الخبرات والكفاءات القادرة على تنظيم هذه الأحداث الرياضية".

وبسؤاله عن إمكانية تقدم قطر لاستضافة الأولمبياد بعد أكثر من محاولة سابقة، رد "هناك خطط موضوعة لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية الكبرى".

وعن التحضيرات والخطط لأولمبياد باريس 2024، أوضح البوعينين، الذي عين نائباً لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في يناير من العام 2021: "جميع الاتحادات الرياضية تبذل قصارى جهدها لتجهيز وإعداد لاعبيها، سعداء بالحصول على بطاقة تأهيلية في الرماية".

وحول إقامة البطولة الخليجية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي مؤخراً في قطر برعاية اللجنة الأولمبية القطرية، قال: "سعداء بهذا التجمع الخليجي في قطر، والذي شارك فيه 580 رياضياً في النسخة التاسعة يمثلون 16 جامعة، وقد مثل قطر جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا".

وختم تصريحاته: "نشكر كلّ من ساهم في هذا التنظيم المميز، وأخص بالذكر جامعة حمد بن خليفة، التي قامت باستضافة الدورة، بالإضافة إلى الاتحادات الرياضية المشاركة في تنظيم الدورة، وهي: تنس الطاولة، والبادل، وألعاب القوى، والسباحة، وكرة الطائرة".