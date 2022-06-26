ألمانيا تحتفظ بلقب سباق التتابع المختلط 6 كلم في المياه المفتوحة

وقطعت ألمانيا مسافة السباق بزمن 1:04:40.50 ساعة أمام المجر التي خطفت الميدالية الفضية من إيطاليا بفضل الصورة النهائية بعدما حققا التوقيت ذاته (1:04:43.00 ساعة.

وفرضت ألمانيا سيطرتها على مجريات السباق في البداية ووسعت الفارق إلى أكثر من دقيقة في منتصفه بفضل السباح أوليفر كليميت والسباحة ليا بوي، لكن سبّاحتها ليوني بيك عانت في الـ1500 م الثالثة حيث قلص الفرنسي ساشا فيلي الفارق عنها قبل أن يفرض فلوريان فيلبروك نفسه في الـ1500 م الأخيرة أمام الإيطالي غريغوريو بالترينييري المتوج باللقب العالمي لسباق 1500 م السبت.

ولم تلجأ ألمانيا إلى مبدأ التناوب سباحة وسباحة في هذا السباق، بل دفعت بالسباح كليمنت وأتبعته بالسباحتين بوي وبيك، قبل أن تدفع بفيلبروك في الـ1500 م الأخيرة.

وحلت فرنسا رابعة بزمن 1:04:56.40 ساعة.

وعلق الفرنسي فيلي قائلا: "ليس لدينا ما نلوم أنفسنا عليه، لقد فعلنا ما كان علينا القيام به، كان بإمكاننا أن نبدأ بشكل أفضل لكننا دخلنا المنافسة بشكل صحيح".

وهو أول سباق ضمن سبعة في منافسات المياه المفتوحة في النسخة الحالية للبطولة العالمية.

وتقام سباقات 5 كلم و10 كلم و25 كلم للرجال والسيدات الإثنين والأربعاء والخميس على التوالي.

تألق صيني في الغطس

وفاز الثنائي الصيني زونغ يوان وانغ ويوان كاو باللقب العالمي الأول في منافسات الغطس في نسخة بودابست بإحرازهما المركز الأول في منافسات الزوجي من منصة متحركة 3 م.

وجمع الصينيان 459.18 نقطة وتفوقا على البريطانيين جاك لوغر وأنتوني هاردينغ (451.71 نقطة) والألمانيين لارس روديغر وتيمو بارثيل (406.44 نقاط).

وكان وانغ فاز باللقب الأولمبي في المسابقة ذاتها في طوكيو في صيف عام 2021، ولكن مع مواطن آخر، بينما توج كاو بطلاً للعالم في عام 2019 مع مواطن آخر أيضا.

وتستمر منافسات الغطس حتى ختام البطولة العالمية في الثالث من تموز/يوليو المقبل.

