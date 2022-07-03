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ألعاب البحر المتوسط – نعمة السيد تهدي مصر ذهبيتين

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أحرز البطلة المصرية نعمة سعيد ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال سيدات لوزن 71 كغ في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

beIN SPORTS

وضمن المسابقة ذاتها أحرز الجزائرية مغنية حمادي ميداليتين في ذات الوزن الأولى فضية والثانية برونزية.

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