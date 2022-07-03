ألعاب البحر المتوسط – نعمة السيد تهدي مصر ذهبيتين من قبل beIN SPORTS July 3, 2022 14:35 أحرز البطلة المصرية نعمة سعيد ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال سيدات لوزن 71 كغ في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. beIN SPORTS وضمن المسابقة ذاتها أحرز الجزائرية مغنية حمادي ميداليتين في ذات الوزن الأولى فضية والثانية برونزية. تقارير إخبارية دورة ألعاب البحر المتوسط السابق حضور لافت للجماهير الجزائرية ل اقرأ التالي ألعاب البحر المتوسط - لاعبو ال اقرأ - آخر الأحداث July 3, 2022 15:25 لاعبو الجزائر يواصلون تألقهم في ألعاب القوى July 3, 2022 14:35 ألعاب البحر المتوسط – نعمة السيد تهدي مصر ذهبيتين July 3, 2022 12:16 الولايات المتحدة تتوج بذهبية كرة الماء للسيدات July 3, 2022 10:20 الصينية شين تحرز ذهبية القفز من ثلاثة أمتار July 2, 2022 21:47 حضور لافت للجماهير الجزائرية July 2, 2022 19:36 ياكوبسون يفوز بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا July 2, 2022 19:31 غفران بلخير تحرز ذهبية رفع الأثقال July 2, 2022 18:50 قرعة بطولة العالم لكرة اليد بولندا – السويد 2023 July 2, 2022 16:01 دورة ألعاب المتوسط – برنامج اليوم السابع July 2, 2022 13:50 منتخب الولايات المتحدة يبلغ أولمبياد 2024