ألعاب البحر المتوسط – نعمة السيد تهدي مصر ذهبيتين

من قبل beIN SPORTS July 3, 2022 14:35 أحرز البطلة المصرية نعمة سعيد ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال سيدات لوزن 71 كغ في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.