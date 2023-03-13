أكبر عبدولاييف: 3 حقائق عن الظاهرة القرغيزية في عالم فنون القتال

يتميّز النجم القرغيزي الصاعد، الذي انضم إلى "ون" في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأسلوب قتالي ممتع ومهارات عالية، وسيكشف عنها أمام جماهير فنون القتال في سنغافورة والعالم خلال عرض ONE Fight Night 8 فجر السبت 25 آذار/مارس.

إليك ثلاث حقائق عن أحد ألمع المواهب القرغيزية الجديدة والمؤهل ليكون بطلاً عالمياً في فئة وزن الريشة.

1. عبدولاييف يسير على خطى كيامريان عباسوف

أكد عبدولاييف أن مشاهدة معارك مواطنه ونجم الفنون القتالية المختلطة كيامريان عباسوف في بطولة "ون" حفزته كثيرا للانضمام إلى هذه المنظمة.

عباسوف، هو بطل عالمي سابق في الفنون القتالية المختلطة لوزن الوسط وأحد أبرز النجوم في بطولة "ون" في السنوات الماضية. خاض كيامريان سبعة نزالات، فاز بثلاثة منها بالضربة القاضية.

لدى عبدولاييف المهارات اللازمة كي يسير على خطى مواطنه، إذ فاز في ثمانية نزالات من أصل ثمانية خاضها خلال العامين الماضيين، وأثبت أنه مقاتل سيكون له شأن في فئة وزن الريشة.

سيدخل المقاتل القيرغيزي إلى حلبة ملعب سنغافورة الداخلي متسلّحاً بثقة عالية استمدها من انتصارات مذهلة على أسماء لامعة في معارك أقيمت تحت راية منظمات مختلفة في قيرغيزستان وروسيا.

2. فنّان الضربة القاضية

ما يميّز عبدولاييف شراسته وقدرته الفائقة على إنهاء النزالات بقبضتيه الحديديتين، فقد أحرز سبعة انتصارات من أصل ثمانية بالضربة القاضية.

المقاتل، البالغ من العمر 25 عاماً، يمتلك المهارات اللازمة لمنع خصومه من الصمود لأكثر من جولة واحدة في ستة نزالات من أصل سبعة أنهاها بالضربة القاضية.

أنهى صراعاً أخر عبر إخضاع خصمه بعد أقل من دقيقة على انطلاق النزال في حين امتدت معركة واحدة للجولة الثانية لكن سرعان ما حسمها بالضربة القاضية.

إلى الآن، يمتلك ممثل فريق "المونار" سجلا مثاليا في الفنون القتالية المختلطة (8-0)، ويهدف إلى تسجيل بداية مثالية في بطولة "ون" لرفع رصيده الخالي من الهزائم.

3. مقاتل بعقليّة عسكرية

من بين أحد أسباب نجاح عبدولاييف في مسيرته الإحترافية في فنون القتال هو التحلي بسلوك انضباطي عالي المستوى أثناء التدريبات الجادة والأوقات الصعبة.

في الحقيقة كان للخدمة العسكرية في الجيش القرغيزي فضل في اكتساب الشاب الملقب بـ "باكال" الانضباط الضروري والامكانيات البدنية العالية والقدرة على التحمّل.

مع اقتراب دخوله إلى حلبة "ون" معقل الأبطال والمعارك النارية، يتطلع القيرغيزي لتوظيف جميع ما اكتسبه من قدراته ذهنية وبدنية ومهارات فائقة في رياضيتي فنون القتال المختلطة والكيك بوكسينغ لتسجيل بداية مثالية.

أكبر عبدولاييف أو هو تايك سيتواجهان ضمن الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE Fight Night 8 الذي ينطلق يوم السبت على الساعة الرابعة فجراً (توقيت مكة المكرمة) ويُبثّ على "beIN SPORTS 1 PREMIUM".