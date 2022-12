أكبر خمس نتائج مفاجئة في بطولة "ون" في عام 2022

وقد شهدت نزالات الفنون القتالية خلال عروض "ون" مفاجآت من العيار الثقيل لجمهورها حول العالم قدمها أبرز نجوم الرياضة.

في التالي أكبر خمس مفاجآت حدثت في عروض بطولة "ون" خلال عام 2022.

1. يوسف العسيري ينتزع لقب وزن القشّة

في 21 أيار/مايو 2022، فاجأ المقاتل المغربي يوسف العسيري جمهور الفنون القتالية عندما خالف كل التوقعات وفاز على أحد أشرس مقاتلي المواي تاي في العالم، براجانشاي ساينشاي.

لم يكُن أحد يتخيّل أنّ العسيري، الذي بدأ مسيرته مع "ون" بأربع هزائم متتالية، سيُهزم النجم سينجح في انتزاع بطولة العالم في المواي تاي لوزن القشّة من النجم التايلاندي.

بعد جولتين متقاربتين، أنهى العسيري المعركة في الجولة الثالثة بالضربة القاضية التقنية ليسجّل أحد أبرز المفاجآت في عالم الفنون القتالية في عام 2022.

2. وو سونغ هون ينهي يويا واكاماتسو بالضربة القاضية

دخل الياباني يويا واكاماتسو إلى نزاله في عرض ONE 163 ضد الكوري الجنوبي وو سونغ هون بثقة كبيرة إذ كانت التوقعات تشير إلى أنه سيحقق انتصاراً سهلاً على الأخير.

إلا أنّ مجريات النزال، الذي أقيم في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أتت عكس التوقعات. المقاتل الكوري أظهر شراسته المعهودة، موجّهاً لكمات متتالية قوية أفقدت واكاماتسو توازنه والتعديل بخطة لعبه، واجتهد لإسقاط هون بعد أن بدأ بمحاولات لمجاراته بالقتال وقوفاً.

وعندما حاول واكاماتسو، بطل العالم السابق لوزن الذبابة، إبعاد الكوري وإنهائه، نجح الأخير في إسقاط الياباني وانهال عليه ضرباً ليتدخل الحكم ويعلن فوزاً غير متوقع لهون بالضربة القاضية التقنية.

3. أحمد مجتبى يخضع أبراو أموريم

أيضاً خلال عرض ONE 163 في تشرين الثاني/نوفمبر، تمكّن أحمد مجتبى من تسجيل انتصار مميز مع عودته لبطولة "ون" بعد غياب دام لأكثر من عام ونصف.



مجتبى، وهو مقاتل باكستاني عن فئة الخفيف الثقيل، حقق فوزاً مدوياً على البرازيلي أبراو أموريم.



المفاجأة لم تكن بفوز مجتبى للمرة الرابعة في "ون"، بل بأنه استطاع أن يحقق أمرين: الأول، إخضاع المقاتل حامل الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلي والمتخصص بالإخضاع، والثاني أنه أنهى النزال، الذي أُقيم وفق قواعد الفنون القتالية المختلطة، في الجولة الأولى بانتصار على حساب منافسه المخضرم.



4. الإندونيسي أدريان ماتيس يفوز على المخضرم أليس سيلفا



في آذار/مارس، حقق أدريان ماتيس أهم انتصاراته على الإطلاق بفوزه على البرازيلي أليكس سيلفا في عرض ONE: LIGHTS OUT. الانتصار قد يكون أبرز فوز لمقاتل إندونيسي في التاريخ إذ إنّ ماتيس خالف التوقعات التي كانت ترشّح البرازيلي المخضرم ابن الـ39 عاماً.



وبدا أنّ سيلفا سيحقق الفوز المتوقع في الجولة الأولى التي فرض سيطرتها خلالها على منافسه، إلا أنّ ماتيس أظهر روحاً قتالية استثنائية في الجولة الثانية، موجّهاً مجموعة من اللكمات نحو خصمه، أوقعته أرضاً ليستفيد الإندونيسي من الفرصة وينهال ضرباً على سيلفا مجبراً الحكم على إنهاء النزال.



5. سينساموت كلينمي ينهي نيكي هولزكن



خلال عرض ONE: X، أصبح سينساموت كلينمي أول رجل ينهي أسطورة الكيك بوكسينغ نيكي هولزكن بالضربة القاضية منذ عقد من الزمن.



التايلاندي كلينمي أنهى الهولندي هولزكن بالكوع في الجولة الثانية خلال نزال أُقيم بقواعد المواي تاي التي لم يعتَد الأخير على ممارستها.



بعد ضربة الكوع، وقع هولزكن على الأرض ولم يتمكّن من الوقوف مجدداً قبل إنهاء الحكم العدّ إلى العشرة، ليُعلن فوز غير متوقع للنجم التايلاندي.