في ملعب "لومبيني" للملاكمة في بانكوك، تايلاند، أنهى خمسة مقاتلين نزالاتهم قبل نهاية الوقت المحدد لها، بإخضاعين وثلاث ضربات قاضية، في حين نجح بطلا العالم ريجيان إيرسيل وكايد روتولو في الدفاع عن حزاميهما الذهبيين في الحدثين الرئيسي والرئيسي المشترك.

إليكم أكبر الفائزين والخاسرين من عرض بطولة "ون" ONE Fight Night 11 الذي أُقيم فجر السبت في 10 حزيران/يونيو.

أبرز الفائزين في عرض ONE Fight Night 10

- أوباتشيتش ينتقم من إينوسينتي

رغم عودته القوية في الجولة الثانية، خسر غوتو إينوسينتي نزاله ضد رادي أوباتشيتش، الذي انتقم لهزيمته بالضربة القاضية في الجولة الأولى على يد منافسه البرازيلي في حزيران/يونيو من العام الماضي.

بهذا الفوز، الذي جاء بإجماع الحكام، رفع أوباتشيتش رصيده الإجمالي في الكيك بوكسينغ إلى 18-6، وفاز على المقاتل الوحيد الذي هزمه منذ انضمامه إلى بطولة "ون". كما رفع الصربي سجله في بطولة "ون" إلى 6-1.

- هو يونغ يحقق فوزه السابع في بطولة "ون"

رفع الصيني هو يونغ رصيده في بطولة "ون" إلى 7-1 بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي وو سونغ هون في نزال اتسم بالنسق القتالي السريع عن فئة وزن الذبابة في الفنون القتالية المختلطة.

بعدما تفوّق بوضوح على هون وتمكّن من إسقاطه في الجولة الأولى، تمكّن يونغ من إظهار روحه القتالية العالية وقدرته الكبيرة على التحمّل بعدما خرج من محاولتين خطيرتين لإخضاعه، رافضاً الاستسلام.

في الجولة الثالثة، عاد الصيني ليسيطر على النزال بتفوّقه على نظيره في القتال وقوفاً، ليقنع الحكّام بمنحه قرار الفوز في نزاله الثاني على التوالي بعد انتصاره المذهل بالضربة القاضية في الجولة الأولى على حساب غيجي أوستاكايو في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

- كوون وون إيل يفوز مجدداً

رفع كوون وون إيل رصيده الاحترافي الإجمالي إلى 13-4 بفوز مستحق جاء بالضربة القاضية في الجولة الثانية على حساب الروسي أرتيم بيلاخ الذي كان قد فاز في نزاله الأول بإجماع الحكام على لياندرو عيسى في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022

بفوزه الثاني على التوالي، قد يكون إيل قد حجز لنفسه فرصة جديدة لمواجهة بطل العالم عن فئة وزن الديك في الفنون القتالية المختلطة فابريسيو أندرادي الذي كان قد هزم الكوري في حزيران/يونيو الماضي.

- منصور مالاشييف

حقق منصور مالاشييف فوزاً مذهلاً عن طريق الإخضاع في الجولة الأولى على جيريمي ميادو، الذي تعرض لخسارته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

في نزاله الأول في بطولة "ون"، أعلن مالاشييف عن نفسه، وأظهر موهبته الكبيرة، ليرفع بهذا الفوز سجله الاحترافي الإجمالي النظيف إلى 11-0.

- سوبربون يفوز بالضربة القاضية!

سجّل سوبربون سينغا ماوين انتصاراً مذهلاً بضربة قاضية جاءت عن طريق ركلة يسارية مرتفعة عند 1:46 من الجولة الثانية على حساب التركي تايفون أوزكان.

بهذا الفوز، حافظ سوبربون على صدارة تصنيفات المنافسين ضمن فئة وزن الريشة في الكيك بوكسينغ، وطالب بأن يواجه الفائز بين بطل العالم شينغيز ألازوف ومنافسه القادم مارات غريغوريان.

- إليا فريمانوف

سجّل الروسي إليا فريمانوف فوزه الثاني من نزالين في بطولة "ون". ومرة جديدة، جاء انتصار المقاتل الروسي في الجولة القتالية الأولى، وتحديداً بعد 2:18 من بداية القتال.

وكان فريمانوف قد حقق انتصاراً مهماً على حساب مارتن نغوين بالضربة القاضية التقنية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي

- ريجيان إيرسيل

مرة أخرى، أبهر ريجيان إيرسيل العالم بفوز مدوٍ جديد حققه عند 0:46 من الجولة الأولى على حساب الروسي دميتري منشيكوف.

للمرة الثانية على التوالي، فاز إيرسيل بالضربة القاضية، وقد حافظ على سلسلة انتصاراته النظيفة الممتدة منذ سبع سنوات، ليثبت مرة جديدة أنه من أبرز نجوم الفنون القتالية في العالم.

أبرز الخاسرين

- آمبر كيتشن

تعرضت المقاتلة البريطانية آمبر كيتشن إلى خسارتها الرابعة من أربعة نزالات في بطولة "ون" على يد الإيطالية مارتين ميكيليتو في نزال عن فئة وزن القشة في المواي تاي. ورغم أنّ خساراتها جاءت بعد نزالات متقاربة وبقرارات الحكّام، إلا أنّ هذه الخسارة قد تهزّ ثقتها بنفسها.

على كيتشن، البالغة من العمر 24 عاماً، أن تعود إلى نغمة الانتصارات سريعاً لتستعيد ثقتها بالنفس وتحسّن من سجلها الاحترافي البالغ 18-7.

- نيكي هولزكن

تأخّر دخول نيكي هولزكن إلى أجواء نزاله ضد البوسني-الألماني أريان ساديكوفيتش كلّفه غالياً، إذ تعرض لهزيمة ستبعده عن المنافسة على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ عن فئة الوزن الخفيف في المستقبل القريب.

ولعل أسوأ ما في خسارة هولزكن، البالغ من العمر 39 عاماً، أنها جاءت ضد واحد من المصنفين في المراتب الخمس الأولى في تصنيفات فئة وزنه.

- تايفون أوزكان

تعرض تايفون أوزكان لخسارة بالضربة القاضية خلال الجولة الثانية من نزاله ضد سوبربون سينغا ماوين، الذي سيطر على مجريات النزال قبل أن يوجّه ركلة دقيقة وقوية برجله اليسرى ليطيح بالتركي.

رغم امتلاكه موهبة كبيرة و 86 انتصاراً في سجله الاحترافي الإجمالي، إلا أنّ أوزكان خسر ثالث نزالاته من أصل أربعة خاضها في بطولة "ون".

دميتري منشيكوف

عندما وقّع الروسي، المعروف بلكماته القوية والقاضية، مع بطولة "ون"، وهو يمتلك رصيداً يبلغ 27-1، كان من الطبيعي أن ينافس بطل العالم في المواي تاي عن فئة الوزن الخفيف، ريجيان إيرسيل.

ولكن في الحدث الرئيسي، سقط المقاتل الروسي إلى الأرض مبكراً ليتعرض لخسارة مذلّة عند 0:46 من الجولة الأولى بالضربة القاضية.