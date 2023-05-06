أكبر الرابحين والخاسرين من عرض ONE Fight Night 10 بطولة "ون" في الولايات المتحدة

وبعد 11 نزال حماسي في الفنون القتالية المختلطة ومصارعة الإخضاع والمواي تاي على حلبة "فيرست بنك سنتر"، نعدّد أبرز الرابحين والخاسرين من عرض ONE Fight Night 10.

أكبر الفائزين

خيرت أحمدوف

سيطر خيرت اجمدوف بالكامل على ريس ماكلارين على مدى الجولات القتالية الثلاث في نزالهما عن فئة وزن الذبابة في الفنون القتالية المختلطة ليحقق فوزه الثاني من نزالين على الأسترالي في بطولة "ون".

خلال النزال، أظهر الكزخي تفوّقه في القتال وقوفاً وفي المصارعة، محققاً فوزه السادس على التوالي بإجماع الحكام ومكرّساً نفسه منافساً جدياً لديميتريوس جونسون على بطولة العالم.

أونغ لا نسانغ

بفوزه على الصيني فان رونغ، سجّل نجم ميانمار المخضرم انتصاره الخامس على التوالي ليعزّز من حظوظه للمنافسة مجدداً على بطولة العالم عن فئة وزن المتوسط.

قدم أونغ لا نسانغ أداءً مقنعاً أظهر خلاله تنوّع أسلحته الهجومية، وحقق فوزه الأول عن طريق الإخضاع (حركة خنق المقصلة) منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017.

سيج نورثكوت

بعد أربع سنوات من الغياب، سجّل سيج نورثكوت انتصاراً سريعاً على حساب أحمد مجتبى عن طريق الإخضاع عند 0:39 في الجولة الأولى.

بهذا الفوز، يعود النجم الأمريكي إلى نغمة الانتصارات ويوقف مجتبى الذي كان قد حقق فوزين مستحقين على التوالي.

زيبازتيان كاديستام

سجّل كاديستام مفاجأة كبيرة بفوزه على المقاتل الكرواتي روبرتو سولديتش بالضربة القاضية عند 0:45 من الجولة الثانية رغم تفوّق سولديتش في الجولة الأولى.

بهذا الفوز، يثبت كاديستام أنه قادر على المنافسة مجدداً على بطولة العالم عن فئة الوزن الوسط في الفنون القتالية المختلطة.

ستامب فيرتكس

حققت ستامب فيرتكس فوزها الثالث على التوالي ضد أليز أندرسون أمام جمهور الأخيرة لتثبت مجدداً أنها إحدى أبرز المقاتلات في العالم اليوم.

بركلة قوية، أنهت ستامب نظيرتها الأمريكية بالضربة القاضية عند 2:27 من الجولة الثانية لتحصل على فرصة المنافسة على بطولة العالم عن فئة وزن الذرة للسيدات في الفنون القتالية المختلطة.

ديميتريوس جونسون

أثبت ديميتريوس جونسون مرة جديدة أنه الأفضل على مر العصور في الفنون القتالية المختلطة بفوزه على أدريانو مورايس في نزالهما الثالث والحاسم.

بعدما كان كل من المقاتلين قد حقق فوزاً بالضربة القاضية على الآخر، تفوّق جونسون في النزال الثالث على خصمه البرازيلي، وأظهر مهاراته العالية في المصارعة والسترايكينغ وخبرته في التعامل مع المواقف المختلفة لينهي خصومته مع مورايس لمصلحته.

أكبر الخاسرين

رينير دي ريدر

بطل العالم عن فئة الوزن المتوسط في الفنون القتالية المختلطة خسر نزاله الثاني على التوالي، ليصبح رصيده الإجمالي 16-2، على الرغم من تفوّقه الجسدي على تاي روتولو الذي رفع رصيده في بطولة "ون" إلى 3-0.

دي ريدر لم يستطع أن يسقط خصمه الأمريكي، في حين تمكّن روتولو من إسقاط الهولدني مرة، وسيطر على النزال ليفوز بإجماع الحكّام.

وكان دي ريدر قد خسر حزامه الذهبي عن فئة الوزن الخفيف الثقيل في كانون الثاني/ديسمبر ضد أناتولي ماليخين بالضربة القاضية التقنية.

أحمد مجتبى

كان يأمل أحمد مجتبى بأن يمدّد سلسلة انتصاراته إلى ثلاثة، وكانت الفرصة متاحة أمام سيج نورثكوت الذي لم يخوض أي نزال منذ خسارته في نزاله الأول في بطولة "ون" منذ أربع سنوات.

لكن الباكستاني تعرض لهزيمة في أقل من دقيقة من بداية الجولة الأولى عن طريق الإخضاع.

روبرتو سولديتش

لا بدّ أنّ سولديتش هو من أكبر الخاسرين في هذا العرض بعدما خسر أمام زيبازتيان كاديستام في نزال كان مرشحاً لفوزه، وبعد أن سيطر على مجريات الجولة الأولى.

بعدما تم إلغاء نزاله الأول في بطولة "ون" ضد مراد رمضانوف (بسبب توجيه الأخير ضربة غير مقصودة تحت الحزام)، فشل الكرواتي بأن يعوّض جمهوره في نزاله الثاني، وهُزم بالضربة القاضية التقنية على يد السويدي كاديستام.

