أقوى نزال في تاريخ فئة وزن الوسط... زيبازتيان كاديستام ضد روبرتو سولديتش

ويتواجه بطل العالم السابق كاديستام ونجم الفنون القتالية المختلطة سولديتش في نزال مرتقب فجر السبت في 6 أيار/مايو، وخلال عرض ONE Fight Night 10، وهو الأول الذي تقيمه بطولة "ون" في الولايات المتحدة.

ويمتلك المقاتلان في مجموع سجلّيهما 34 انتصاراً، أتى 29 منها عن طريق الضربات القاضية، ما يشير إلى أنّ سيناريو المعركة الطاحنة قد يشهد إنهاءً رائعاً.

وعبّر السويدي كاديستام عن حماسته لمواجهة المقاتل الكرواتي المُلقّب بـ"روبوكوب" في "فيرست بنك سنتر" بمدينة برومفيلد، كولورادو.

وتوقّع كاديستام، الذي حقق فوزاً مثيراً للإعجاب على حساب يوري لابيكوس خلال ONE Fight Night 1 الذي أُقيم في آب/أغسطس الماضي بضربة قاضية أتت بعد 57 ثانية فقط من بداية النزال، أن تكون المواجهة بينه وبين سولديتش "جنونية".

وقال كاديستام: "سيكون النزال جنونياً، أعدكم بذلك. لن ينام أحداً دون أن يشاهده. أتحمّس لمجرد التفكير بالنزال!".

بعد فترات متأرجحة نزولاً وصعوداً خلال مسيرته، وخاصة خسارته عام 2019 للقبه العالمي في الفنون القتالية المختلطة لوزن الوسط أمام القرغيزستاني-الروسي كيامريان عباسوف، يشعر المقاتل السويدي، البالغ من العمر 32 عاماً، أنه جاهز للعودة إلى القمة مرّة أخرى.

خطوات العودة إلى القمّة رسمها كاديستام المعروف بلكماته المدمّرة وأسلوبه القتالي الذي لا يرحم بفوزين متتاليين بالضربة القاضية، رافعاً رصيده إلى 14 انتصاراً مقابل تعرضه لسبع هزائم.

وينتظر جمهور الفنون القتالية مشاهدة ما سيقدمه سولديتش، الذي كان يُعتبر أبرز المقاتلين غير المتعاقدين مع منظمة قتالية عندما وقّع مع بطولة "ون" في نهاية العام الماضي، خاصةً بعدما انتهى نزاله الأول ضد مراد رامازانوف بسرعة بعدما وجّه الأخير ضربة غير مقصودة تحت الحزام.

ورغم ثقته الكبيرة بالنفس، يعلم المقاتل السويدي أنه سيواجه معركة قاسية لأن سولديتش بطل الفنون الفنون القتالية عن فئتين لن يكون لقمة سائغة.

فقد بسط الكرواتي، البالغ من العمر 28 عاماً، سيطرته على مشهد الفنون القتالية المختلطة في أوروبا بتحقيقه لـ20 انتصاراً منها 17 بالضربة القاضية وتتويجه بالعديد من الألقاب.

أمام كاديستام، تبدو فرصة "روبوكوب" قائمة لإبراز مواهبه القتالية الفذّة والظفر بأوّل انتصار له تحت راية أكبر منظمة قتالية في العالم.

