"أفضل مهاجم اليوم"... خمسة من نجوم القتال يتحدثون عن أسطورة المواي تاي نونغو هاما

يُعتبر بطل العالم في المواي تاي عن فئة وزن الديك نونغو هاما أحد أبرز مقاتلي الملاكمة التايلاندية في التاريخ – وهذه حقيقة يجمع عليها الناقدون والجماهير وزملاء النجم التايلاندي.

واستفاد نونغو، البالغ من العمر 36 عاماً، من خبرته الواسعة والمتنوّعة، ليحافظ على سجلّه النظيف منذ انضمامه إلى بطولة "ون" ويمدّد سلسلة انتصاراته إلى عشرة بفوزه على ألافيردي رمضانوف في كانون الثاني/يناير ضمن الحدث الرئيسي لعرض ONE Friday Fights 1 في ملعب "لومبيني" للملاكمة.

لعقدين من الزمن، أذهل نونغو جماهير الفنون القتالية، محققاً ألقاباً في ملعب "راجاداميرن" و"لومبيني" قبل انضمامه إلى بطولة "ون" حيث يهيمن على مقاتلي فئة وزنه في المواي تاي، ليثبت أنه أحد "أفضل ثلاثة أو خمسة مقاتلين في تاريخ رياضة المواي تاي"، برأي رئيس مجلس إدارة بطولة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ.

ويجمع نجوم الفنون القتالية، ممن واجهوا نونغو أو تدرّبوا معه أو شاهدوا نزالاته، على أنه يمتلك قدرات قتالية وذهنية احترافية قل نظيرها.

قبل موعد دفاع نونغو هاما عن بطولة العالم في المواي تاي لوزن الديك ضد البريطاني جوناثان هاغرتي فجر السبت في 22 نيسان/أبريل ضمن الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 9، نلقي نظرة على أبرز ما قيل عن النجم التايلاندي المرعب من ألمع نجوم الفنون القتالية في بطولة "ون".

1. ديميتريوس جونسون يصف نونغو بالوحش

قال ديميتريوس جونسون عن النجم التايلاندي: "نونغو وحش مطلق. لن يلمسه أحد. هو وحش. لا أرى أي شخص قادراً على هزيمته في وقت قريب".

2. رودتانغ جيتموانيون يمدح "الأسطورة" نونغو

وصف بطل العالم في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة رودتانغ جيتموانيون مواطنه نونغو بـ"الأسطورة"، قائلاً: "أقول إنّ نونغو هو أفضل سترايكر في بطولة 'ون'. يسدّد ضربات قوية وحادة ودقيقة. هو أسطورة في المواي تاي. إنه مصمّم ولا يستسلم أبداً. لا يهتم بتقدمه في السن. كل ما يفكّر به هو ضرورة القتال حتى النهاية. إنه قوي من الداخل".

3. دانيال ويليامز: نونغو "الأفضل على مر العصور"

يقول دانيال ويليامز، الذي نافس سوبرلك كياتمو على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة مؤخراً، إنّ نونغو هو "الأبرز على مر العصور" (GOAT) في رياضة المواي تاي.

وقال ويليامز: "هو بالتأكيد أفضل سترايكر في 'ون' وجميع المنظمات. انظر إلى المقاتلين الذين واجههم – سيطر عليهم جميعاً. قاتقل أفضل التايلانديين وأفضل الأجانب".

وأضاف: "أعتقد أنه لا يُوجد مقاتل أفضل منه اليوم. هو رجل ذكي جداً ويتمتع بذكاء في القتال. ولذلك، بقي في القمة لكل هذا الوقت. لا يمكنك أن المجادلة. إنه بالتأكيد الأفضل على مر العصور".

4. سايمابيتك فيرتكس: نونغو هو مثلي الأعلى

وتحدث سايمابيتك فيرتكس، الذي هُزم على يد نونغو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عن النجم التايلاندي قائلاً: "هو مثلي الأعلى... نونغو بطل عظيم".

5. جوناثان هاغرتي: نونغو أسطورة ومثل أعلى

أما هاغرتي، الذي يواجه نونغو فجر السبت، فقد قال عن منافسه القادم: "أنا متحمّس لمواجهة نونغو. هو أسطورة ومثل أعلى. كبرت على مشاهدته، والحصول على فرصة مواجهته في الحلبة أخيراً أمر رائع. أنا متحمّس".

نونغو وهاغرتي سيتواجهان في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 9 الذي ينطلق فجر هذا السبت الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويُبث على "بي إن سبورت".