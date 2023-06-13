أصغر بطل في المجلس العالمي للملاكمة ضمن فئته... بطل جزائري يخوض نزالاً مرتقباً ضد ملاكم تايلاندي أسطوري

في نزال يُخاض بقواعد الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) عن فئة وزن الريشة، سيواجه عنان بطل العالم في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الريشة سوبرلك، الذي يمتلك 133 انتصاراً في سجله الاحترافي اللامع، وذلك ضمن عرض ONE Friday Fights 22 الذي ينطلق الساعة 3:30 (بتوقيت مكة المكرمة) من بعد ظهر يوم الجمعة في 23 حزيران/يونيو ويُبثّ عبر beIN SPORTS.

ويُعتبر عنان، الذي ألغي نزالاً كان سيخوضه في أيار/مايو، أحد ألمع المواهب الشابة على صعيد العالم في المواي تاي، وهو أصغر مقاتل يفوز ببطولة العالم في الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) عن فئة وزن الريشة في تاريخ المجلس العالمي للملاكمة (WBC).

ويأمل عنان، البالغ من العمر 19 عاماً، بأن يسجّل انتصاراً مفاجئاً على حساب أحد أبرز المقاتلين في المنظمة الآسيوية التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

مهمة عنان، الذي وُلد لأب جزائري وأم تايلاندية، لن تكون سهلة. المقاتل الواعد سيواجه نظيره التايلاندي الأكثر خبرةً، والفائز في تسعة من عشرة نزالات خاضها في بطولة "ون"، ومنها خمسة انتصارات على التوالي.

سوبرلك، البالغ من العمر 27 عاماً، كان قد فاز بالحزام الذهبي في الكيك بوكسينغ على حساب الإسباني دانيال بويرتاس في كانون الثاني/يناير قبل أن ينجح في الدفاع عن لقبه ضد مواطنه دانيال ويليامز في آذار/مارس. ويمتلك سوبرلك سجلاً احترافياً لامعاً يبلغ 133-29-4 (133 فوزاً و29 هزيمة و 4 تعادلات)، في حين يبلغ سجلّ عنان الاحترافي 33-4-1 (33 فوزاً و4 هزائم وتعادلاً واحداً).

وتقيم بطولة "ون" (ONE Championship)، المنظمة التي أسسها رجل الأعمال التايلاندي شاتري سيتيودتونغ عام 2011، عروضها الأسبوعية ONE Friday Fights كل يوم جمعة مباشرةً من ملعب "لومبيني" للملاكمة في بانكوك.

